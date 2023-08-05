ABD’li girişimci ünlü milyarder Elon Musk, iddia edildiği gibi eski adıyla Twitter yeni adıyla X’in asla kendi kripto parasını çıkararak piyasaya sürmeyeceğini söyleyerek bu konudaki tartışmalara son noktaya koydu.

Elon Musk’tan “Asla da Yapmayacağız” Açıklaması

ABD’li girişimci ünlü milyarder Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformunda bir kullanıcıya verdiği yanıtta, eski adıyla Twitter yeni adıyla X‘in asla kendi kripto parasını çıkararak piyasaya sürmeyeceğini söyledi.

Musk’ın bu açıklaması, kullanıcıları sanki X’in resmi kripto para projesi gibi görünen sahte tokenler’e ya da memecoinler’e yatırım yapan ya da bu konuda hikayeler anlatan haberlere bakarak beklenti içerisine giren yatırımcıları @cb_doge adlı bir X kullanıcısının uyarmasına yanıt olarak geldi.

Kullanıcı “Elon Musk ve X hiçbir zaman kendi kripto parasını piyasaya sürmemiştir” diye yazdı. Kullanıcının bu açıklamasına karşılık veren ABD’li girişimci “Ve asla da yapmayacağız.” yanıtını verdi.

X/Twitter Adını Kullanan Birçok Kripto Para Projesi Bulunuyor

Bazıları için şaşırtıcı olmayan bir şekilde X/TWITTER, ELON BUYS TWITTER (EBT), CryptoTwitter (CT), TWITTERDOGE (TDOGE), X (X) ve diğerleri gibi X, Twitter veya Musk ile ilişkilendirilecek adlarla birden fazla küçük çaplı, düşük piyasa değerli kripto para projesi bulunuyor. Tüm bu kripto para projeleri yatırımcıları ağına düşürmek isteyen tuzak projeler ve Musk’ın bu konudaki tartışmalara son noktayı koymuş olması yatırımcıların bu adları kullanan projelerden uzak durmaları gerektiğini gösteriyor.

Öte yandan Musk, uzun zamandır en büyük memecoin olan Dogecoin (DOGE) ile yakından ilişkili olarak hareket ediyor. X’in sahibi bir keresinde o zamanlar Twitter’ın mavi kuşlu logosunu Dogecoin logosuyla değiştirecek kadar ileri gitmiş ve bu hamlesi o sırada DOGE’un fiyatı yüzde 27’nin üzerinde yükseltmişti.