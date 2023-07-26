Elinde Bitcoin Olanlar Dikkat! Ünlü Analist Korkunç Senaryoyu Yineledi!

Özet

  • Ünlü kripto para analisti DonAlt, Bitcoin'in (BTC) fiyat hareketlerinden kendisini endişelendirdiğini belirterek uyardı.
  • Analist, BTC'nin haftalık zaman diliminde 29 bin 900 doların üzerine çıkmaması halinde satış baskısı altında kalacağına inanıyor.
  • Analiste göre 29 bin 900 dolar seviyesi aşılamazsa ilk geri çekilmenin hedef bölgesi 27 bin 300 ile 26 bin 700 dolar arası olacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:50
26 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Önde gelen kripto para analisti ve trader’ı DonAlt, Bitcoin‘in (BTC) son fiyat hareketlerinin kendisini endişelendirdiğini belirterek kripto para yatırımcılarını uyardı. Lider kripto paranın şu anda olumlu bir görüntü vermediğinin altını çizen analist, Bitcoin’in üzerinde durduğu fiyat seviyesinin üzerine çıkmaması halinde kripto para piyasasının satış baskısı altında kalarak düşmesini beklediğini açıkladı.

Bitcoin İçin 29 Bin 900 Dolar Şartı

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği anonim kripto para analisti ve trader’ı DonAlt, Bitcoin’in fiyat hareketinin kendisine kısa ve orta vadede BTC için olumsuz haberler gelebileceğine dair bir his uyandırdığını söyledi. Analist Bitcoin’in 29 bin 900 dolar civarındaki destek seviyesinin altına düştmesinin teknik açıdan ciddi bir düşüş işareti olduğunu belirtti.

DonAlt, bu ayın başında Bitcoin’in 30 bin dolardaki kilit psikolojik seviyeyi kaybetmesi halinde aşağı yönde ağır bir satış baskısı altında kalabileceği ve potansiyel olarak 20 bin dolara kadar geri çekilebileceği konusunda uyarmıştı. Analist, BTC’nin şu anda bu kritik seviyenin altında işlem görmesinden dolayı en büyük kripto paradan beklentileri konusunda daha karamsar hale gelmeden önce 30 bin doların geri geçilmesi için hafta sonuna kadar vakit olduğunu söyledi.

Analistin paylaştığı Bitcoin grafiğine bakıldığında günlük zaman diliminde fiyatın 29 bin 900 doların altında kalması durumunda öncelikle 27 bin 300 ile 26 bin 700 dolar aralığında bölgeye (yeşil) geri çekilmesini beklediği görülüyor.

Bitcoin Satış Baskısı Altında Kalmaya Devam Ediyor

Kripto veri platformu CoinMarketCap verileri en büyük kripto para Bitcoin’in son 24 saatte yüzde 0,22 yükselişle 29 bin 222 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Son 7 günde yüzde 2,52 değer kaybeden BTC’nin son 30 günde ise yüzde 3,57 düşmesi bir süredir beliren satış baskısını doğruluyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları düşüşe neden olan satış baskısının bozulması için fiyatın 31 bin dolar ile 32 bin dolar aralığındaki bölgeyi aşması gerektiğini söylüyorlar olsa da bu bölge fiyatın önünde güçlü bir direnç görevi görüyor.

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