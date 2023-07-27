Yakın tarihli bir strateji oturumunda önemli değerlendirmelerde bulunan kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin‘de (BTC) potansiyel bir düzeltme yapma riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda yatırımcıları uyardı. Analistin öngörüsü en çok altcoinler’i ilgilendiriyor.

Bitcoin’de Geçmiş Tekerrür Edecek Olursa Düşüş Kaçınılmaz

Kripto para analisti Benjamin Cowen, geçmişte özellikle de balina öncesi yılların ilk yarısında Bitcoin‘in 20 haftalık Üssel Hareketli Ortalama (EMA) ve 21 haftalık Basit Hareketli Ortalama’dan (SMA) oluşan boğa piyasası destek bandını yukarı yönde kırma eğilimi gösterdiğini ancak üçüncü çeyrekte genellikle bu destek bandının altına indiğine dikkat çekti.

Cowen, Bitcoin’in bu modeli izlediği 2011, 2015 ve 2019’daki blok ödülü yarılanması öncesi yıllardan örnekler sundu. Geçmiş fiyat modellerinin gelecekteki fiyat hareketlerinin sonucunu garanti etmediğini kabul ederek, yatırımcıları Nisan 2024’deki blok ödülü yarılanması öncesinde Bitcoin’in boğa piyasası destek bandının altına düşme ihtimalini göz önünde bulundurmaya ve dikkatli olmaya davet etti.

572.69 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük kripto para olan BTC, son 24 saatte kaydettiği yüzde ,71 yükselişle 29 bin 459 dolardan el değiştiriyor.

Ethereum ve Altcoinler Tehlikede

Böyle bir senaryo, halihazırda boğa piyasası destek bandının altında hareket eden başta Ethereum (ETH) olmak üzere diğer altcoinler’i de etkileyebilir. Cowen, Ethereum’un şu anda 2019’da 20 haftalık EMA’nın (bin 859 dolar civarı) altına düşmeye oldukça yakın olduğunu ve yılın ikinci yarısı için bir düşüş trendi başlattığı seviyeye yakın olduğuna dikkat çekti.

En büyük altcoin, son 24 saatte yüzde 1,08 yükselişle bin 877 dolardan işlem görüyor. Trader’lar ve yatırımcılar, hem BTC hem ETH için boğa piyasası destek bandının korunup korunmadığını görmek için önümüzdeki haftalarda ve aylarda fiyat hareketlerini dikkatle takip etmek zorundalar. Aksi takdirde altcoinler’i de etkileyen daha geniş çaplı bir düşüşe hazırlıksız yakalanabilirler.

Tüm teknik analizlerde olduğu gibi, piyasanın çeşitli faktörlere tabi olduğu ve geçmiş fiyat modellerin her zaman gelecekteki performansın bir göstergesi olmadığını unutmamak gerekiyor.