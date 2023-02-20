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Bu ayın başlarında, kripto borsası Kraken SEC ile 30 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve düzenleyici baskının ardından kripto stake etme özelliğini kapatmak zorunda kaldı.

Kraken CEO’su Jesse Powell bir kez daha düzenleyicilere yüklenerek, iyi adamlara düşman muamelesi yaparken kriptoda kötü adamları desteklediklerini belirtti. Düzenleyiciler kötü adamların büyümesine ve havaya uçmasına izin veriyor çünkü bu onların gündemine hizmet ediyor diye yazdı.

Powell Sert Konuştu

Powell, kötü adamların patlamalarının kripto ekosisteminde büyük sermaye/kaynak yıkımına yol açtığı olaylar dizisini açıkladı. Bu da yatırımcıların paralarını yakmasına ve sonuç olarak benimsemelerin caydırılmasına neden olduğunu belirtti. Nihayetinde, iyi aktörlerin saldırmaları için düzenleyicilere koruma sağladığı belirtildi.

Powell son tweet’inde şöyle yazıyor:

Kötü adamlar aslında taraf oldu. İyi adamlar ise düşman. Kötü adamlar patlamadan yeterince uzun süre kaçabilirlerse, sizin için iyi adamları öldürebilirler. Kötü adamlar büyük rekabet avantajlarıyla çalışırlar. Aksi takdirde iyi adamlara gidecek olan kullanıcıları, geliri ve risk sermayesini emerler. BG daha sonra her zaman hapse atılabilir.

Kraken CEO’su, düzenleyicilerin dolandırıcılık ve sahtekarlık konusundaki uyarılarını görmezden geldiklerini belirtti. Custodian Bank CEO’su Caitlin Long da Powell’ın konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Ayrıca, kripto dostu SEC Komiseri Hester Pierce de SEC’in Kraken’in stake hizmetlerini kapatmasının piyasada yanlış bir emsal oluşturduğunu söyledi.

Gemini’nin Başı CEO’nun Yorumlarını Vurguladı

Kripto alanındaki popüler kişiler, ABD ve Batı’daki düzenleyici netlik eksikliğini dile getiriyorlar. Bu durum, bölgede faaliyet gösteren kripto firmaları arasında bozgunun başlıca nedeni olmuş olabilir. Gemini borsası CEO’su Cameron Winklevoss, Jesse Powell’ın yorumlarını yineledi.

Son tweetlerinde, Batı’nın oyunu Doğu’ya kaybedeceğini söylerken, bir sonraki boğa koşusunun Doğu’da başlayacağını da sözlerine ekledi. Cameron, bunun Batı’ya, özellikle de ABD’ye kriptonun durdurulamayacağını hatırlatan alçakgönüllü bir hatırlatma olacağını söyledi. Sözlerine şunu ekledi:

Net kurallar ve samimi rehberlik sunmayan herhangi bir hükümet toz içinde kalacak. Hem de çabucak. Bu, ticari internetin yükselişinden bu yana en büyük büyüme dönemini kaçırmak anlamına gelecektir.

Cameron Winklevoss, Batı’nın küresel finansal altyapının geleceğinin temel parçasını şekillendirmeyi kaçırabileceğini söyledi.

SorumlulukReddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.