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Morgan Creek Capital CIO’su Mark Yusko, kripto para endüstrisi yatırımcılarının dikkat etmeleri gerektiğini ve karşılaşmayı istemeyecekleri bir duruma gelebilecekleri konusunda uyardı.

Bitcoin Tarihi Aralıkta!

Uzman kripto para analisti Mark Yusko, Blockworks ile yaptığı yeni bir röportajda kripto para alanının da geçmiş dönemlerde “çığır açan icatlar” gibi bir kısım topluluğun baskısıyla karşı karşıya olduğu bir aşamada olduğunu belirtti. Ayrıca tanınan isim Mahatma Gandhi’nin ünlü “Önce seni yok sayarlar, sonra sana gülerler, sonra seninle savaşırlar, sonra sen kazanırsın” sözünü kripto para birimleri içinde kullanılabileceğini sözlerine ekledi. Analist açıklamalarında konu hakkında şunları söyledi:

Tam uğursuzluğa kadar gitmeyeceğim, ama bunun hakkında defalarca konuştuk. Önce seni yok sayarlar, sonra sana gülerler, sonra seninle savaşırlar, sonra sen kazanırsın. Biz bu özlü sözün ‘Sonra sizinle savaşırlar’ aşamasındayız. 2009’dan 2015’e kadar… Önce seni görmezden geliyorlardı. 2016 yılından 2021’e kadar ‘o zaman sana gülerler’ kısmındaydık. 2022’den 2027’ye ne yazık ki, muhtemelen ‘o zaman sizinle savaşırlar’ bölümünde olabiliriz.

Şok SBF Yorumu

Mark Yusko, bankaların, düzenleyicilerin ve diğer güçlü figürlerin sektörü sabote etmeye çalışabileceğini belirterek FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in kripto para mevzuatına yönelik çeşitli girişimlerinin perde arkasındaki diğer kişilerden etkilenmiş olabileceğini ileri sürdü. Mark Yusko iflas eden kripto para borsası FTX’in eski CEO’su SBF hakkında şunları belirtti:

Ben diğer kısmı ele alacağım. SBF hiçbir şeyin beyni değil, Caroline [Ellison]… Onlar beyin değil, yararlı aptallar. O yasa ondan gelmedi, tepeden geldi. Görevdekilerin, bankaların ve düzenleyicilerin yapmaya çalıştığı şey bu… Güvenin yerine gerçeği koyan bu inanılmaz teknolojiyi iptal edin. Bu, gerçekleşecek olan bir canavar, canavar geçişidir.

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) yazı kaleme alındığında 16.588 dolar seviyesinden işlem görüyor.