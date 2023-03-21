Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dünyaca Ünlü CEO’dan Kripto Paralara Yön Verecek Senaryo! Sonuçları Ne Olacak?

Dünyaca Ünlü CEO’dan Kripto Paralara Yön Verecek Senaryo! Sonuçları Ne Olacak?

Kripto piyasalarının köklü borsalarından birinin CEO'su kripto para birimleri için geleceğe yön verebilecek durumlardan bahsetti!
23:50
21 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bittrex Global CEO’su Oliver Linch, geleneksel finans devlerinin endüstrinin sunduğu fırsatları değerlendirmek için ciddi bir şekilde kripto para birimlerini benimseyeceğini ileri sürdü.

Kripto Para Benimsenmesi!

Önde gelen kripto para borsasının başkanı, Scott Melker ile yaptığı yeni bir röportajda Goldman Sachs gibi popüler finans kurumlarının yakın zaman içerisinde kripto para piyasalarında daha büyük bir rol üstleneceğini tahmin ettiğini belirtti. Oliver Linch, kurumsal benimsemenin kripto paralara zarar vermeyeceğine, bunun yerine inovasyon hızını artıracağına inandığını vurgulayarak şunları söyledi:

Gelecekler ve bizi yenmeye çalışacaklar ve daha yenilikçi olacaklar. Daha saldırgan olacaklar. Ağırlıklarıyla sınırları çok daha fazla zorlayacaklar. Bu da sektörü daha iyi hale getiriyor. Ayrıca bu, bireyler için fırsatları daha iyi hale getirir. Ve evet, yol zor olacak çünkü savaş acı verici. Ancak bu, Goldman Sachs’a karşı kripto para veya kurumlara karşı değil. Bu, kriptoyu kimin daha iyi yapabileceğine dair bir yarış.

Bununla birlikte Oliver Linch, geleneksel finans kurumları ile kripto para sektöründekiler arasında birçok ortaklığın oluşabileceğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Tarihsel olarak, bu büyük oyuncular inovasyonun en büyük itici güçleri olmuş. Şu anda bir tür rutine mi takıldılar? Yoksa benimsemeleri biraz yavaş mı? Evet tabi. Aslında, büyük değişim onlar savaşmayı bıraktığında ve biz de onlarla savaşmayı bıraktığımızda gerçekleşecek. Ortaklık ve birlikte çalışma hakkında konuşmaya başlıyoruz.

Goldman Sachs

Ayrıca ayı piyasası sırasında birçok finans devinin şirketlerinin de kripto para bölümleri kurmak için harekete geçtiğini ve kendilerini sektörün büyümesi için konumlandırdığının altını çizerek şunları söyledi:

Bu ayı piyasasının en büyük konuşma noktası, kripto paralara kurumsal ilgi. Artık her büyük bankanın, yalnızca ticaret için değil, ortaklıklar için de önemli bir kripto para masası var. Bu güzel bir hikaye. Herkes bir iyiyi ve bir kötüyü sever. Goldman Sachs’ın büyük kötü devlerine karşı bir savaşı sever. Ama aslında, onlar büyük kötü dev değiller. İşe almanız gereken insanlar onlar. Onlara bunun yapılabileceği ve onlara para kazandırabileceği bir yol gösterin ve size garanti ederim ki buna engel olmayacaklar. Bu fırsattan yararlanmak için metale pedal çevirecekler.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Popüler Altcoine Büyük Sınav! Kritik Seviyeden Yükseliş Onayı Alacak Mı?
Popüler Altcoine Büyük Sınav! Kritik Seviyeden Yükseliş Onayı Alacak Mı?
Uzmanlar Yanıtladı: BTC Neden Artıyor? İşte BTC Yıl Sonu Tahminleri
Uzmanlar Yanıtladı: BTC Neden Artıyor? İşte BTC Yıl Sonu Tahminleri
Ripple’ın XRP’si Neden Yükseliyor? XRP’nin Geleceği
Ripple’ın XRP’si Neden Yükseliyor? XRP’nin Geleceği
Son Dakika! ABD Kripto Para Tutuklaması! 400 Milyon Dolar!
Son Dakika! ABD Kripto Para Tutuklaması! 400 Milyon Dolar!
Uzun Lafın Kısası! Fed Toplantısının Altın, Bitcoin, Gümüş ve Kripto Paralara Etkisi Ne Olacak?
Uzun Lafın Kısası! Fed Toplantısının Altın, Bitcoin, Gümüş ve Kripto Paralara Etkisi Ne Olacak?
Kasım 2021’den Bu Yana İlk Defa Oluyor! Bitcoin ve Kripto Paralara Dikkat!
Kasım 2021’den Bu Yana İlk Defa Oluyor! Bitcoin ve Kripto Paralara Dikkat!
Bu Altcoinden Avrupa Atağı! Lisans Başvurusu Yaptı!
Bu Altcoinden Avrupa Atağı! Lisans Başvurusu Yaptı!
Onlarca Tahmini Çıkan Analist Paylaştı! Bu 2 Altcoin Uçabilir!
Onlarca Tahmini Çıkan Analist Paylaştı! Bu 2 Altcoin Uçabilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Yükseldi Peki İlk 10’da Bulunan Altcoin’de Ayılar Neden Bu Kadar Güçlü? Fiyat Neden Yükselmiyor?
Düşüş Devam Edecek! Bu Borsa Altcoinine Dikkat!
21,3 Dolara Kadar Hızla Yükselebilir! Ne SOL Ne AVAX Gözler Bu Altcoinde!
DOGE Fiyat Analizi: 2023 Dogecoin Yorumları ve Dogecoin’in Geleceği
Shiba Coin Artar mı? İşte Shiba Yorumları
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023