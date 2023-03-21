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Bittrex Global CEO’su Oliver Linch, geleneksel finans devlerinin endüstrinin sunduğu fırsatları değerlendirmek için ciddi bir şekilde kripto para birimlerini benimseyeceğini ileri sürdü.

Kripto Para Benimsenmesi!

Önde gelen kripto para borsasının başkanı, Scott Melker ile yaptığı yeni bir röportajda Goldman Sachs gibi popüler finans kurumlarının yakın zaman içerisinde kripto para piyasalarında daha büyük bir rol üstleneceğini tahmin ettiğini belirtti. Oliver Linch, kurumsal benimsemenin kripto paralara zarar vermeyeceğine, bunun yerine inovasyon hızını artıracağına inandığını vurgulayarak şunları söyledi:

Gelecekler ve bizi yenmeye çalışacaklar ve daha yenilikçi olacaklar. Daha saldırgan olacaklar. Ağırlıklarıyla sınırları çok daha fazla zorlayacaklar. Bu da sektörü daha iyi hale getiriyor. Ayrıca bu, bireyler için fırsatları daha iyi hale getirir. Ve evet, yol zor olacak çünkü savaş acı verici. Ancak bu, Goldman Sachs’a karşı kripto para veya kurumlara karşı değil. Bu, kriptoyu kimin daha iyi yapabileceğine dair bir yarış.

Bununla birlikte Oliver Linch, geleneksel finans kurumları ile kripto para sektöründekiler arasında birçok ortaklığın oluşabileceğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Tarihsel olarak, bu büyük oyuncular inovasyonun en büyük itici güçleri olmuş. Şu anda bir tür rutine mi takıldılar? Yoksa benimsemeleri biraz yavaş mı? Evet tabi. Aslında, büyük değişim onlar savaşmayı bıraktığında ve biz de onlarla savaşmayı bıraktığımızda gerçekleşecek. Ortaklık ve birlikte çalışma hakkında konuşmaya başlıyoruz.

Goldman Sachs

Ayrıca ayı piyasası sırasında birçok finans devinin şirketlerinin de kripto para bölümleri kurmak için harekete geçtiğini ve kendilerini sektörün büyümesi için konumlandırdığının altını çizerek şunları söyledi: