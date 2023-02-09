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Dünyaca Ünlü Borsadan Şok Eden Karar: Çalışmaya Son Veriyoruz!

Kripto dünyasının köklü şirketlerinden olan Bitcoin merkezli bu borsadan kötü haber geldi. Çalışmaya son vereceklerini açıkladılar.
22:05
9 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyaca ünlü Bitcoin işlem platformu LocalBitcoins Perşembe günü tüm hizmetlerine son verme kararını kullanıcı ve takipçileriyle paylaşarak uyarıda bulundu. Güncelleme, hizmet son on yıldır devam ettiği için uzun süredir işlem yapan Bitcoin yatırımcıları için üzücü bir haber olarak nitelendirildi.

Platform, hizmeti durdurma kararı için devam eden kripto kışındaki kötü piyasa koşullarını gerekçe gösterdi. Yaşanan büyük ölçekli kripto kışıyla birlikte hacimlerin ve pazar payının düştüğü ve bunun da karara yol açtığı belirtildi.

LocalBitcoins Kapatılıyor

Platform, müşterilere fonlarını cüzdanlardan çekmeleri için 12 aylık bir süre veriyor. Şirket yaptığı duyuruda, devam eden piyasa senaryosunun herhangi bir iyileşme için elverişli olmadığını söyledi.

Hacimlerimizin ve pazar payımızın düşmeye devam ettiği devam eden ve çok ser geçen kripto kışı sırasında çeşitli zorlukların üstesinden gelme çabalarımıza bakılmaksızın, üzülerek LocalBitcoins’in artık bir ticaret hizmeti sağlayamayacağı sonucuna vardık.

Diğer taraftan LocalBitcoins’in mevcut ortamdaki operasyonel risklerden kurtulmak için kapandığı savunuluyor. Bitzlato işlemlerini içeren son Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) raporunda LocalBitcoins’ten bahsedilmişti.

Bu durum eğer şirket kararını böyle bir yönde vermeseydi ilerleyen dönemde ne gibi sıkıntılarla karşılaşabilirdi, işte hep merak edilen sorulardan birisi olarak kalacak.

FinCEN belgesinde LocalBitcoins, Bitzlato’nun ilk üç karşı tarafından biri olarak belirtiliyor. Belgede Bitcoin değişim platformu, Finlandiya merkezli veya Finlandiya’da kurulmuş bir Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) olarak tanımlanmıştı.

Bitcoin’de Son Durum Nedir?

Geçtiğimiz hafta kripto paralarda yaşanılan yükseliş fiyatı 24.000 dolara kadar götürmüştü. Ardından ise gelen kademeli satışlar ve insanların heveslerini körükleyecek sebepler bulamaması sebebiyle fiyat düşmeye başlamıştı.

Haberin yazıldığı sırada Bitcoin fiyat 22.500 dolar seviyelerinde geziyor ve 24 saat içerisinde %1.5’luk bir düşüş yaşadı. Altcoin’ler de incelendiğinde fiyatlarında Bitcoin’i takip eden düşüşler görülüyor.

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