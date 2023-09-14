Fidelity ve Charles Schwab tarafından desteklenen EDX Markets trilyon dolarlık devlerin kripto platformu olarak tanınıyor. Trilyonlarca dolar varlık yöneten bu şirketler kriptonun gelecekte adından daha fazla söz ettireceği varsayımıyla önemli adımlar attı. EDX Markets de Spot ETF başvurularıyla birlikte en büyük hamleler arasında yer alıyor. Üstelik bu borsa BCH dahil sadece 4 kripto parayı destekliyor.

Bitcoin Cash (BCH) Yorum

Trilyon dolarlık devlerin kripto platformundaki az sayıda seçenekten biri olan BCH Coin bu yıl fazlasıyla ilgi gördü. Hatta BCH Coin fiyatının yıllık bazda ATH yapmasının temel nedeni de buydu. Heyecan azaldığı ve genel piyasa hissiyatı negatife döndüğü için fiyat erise de kritik destek bölgesi korunmaya devam ediyor. Üstelik BTC fiyatındaki artışla birlikte yeniden güçlü bir rallinin başlayacağı beklentisi de güçlendi.

Bitcoin Cash (BCH) fiyatı 17 Ağustos’tan bu yana arttı ve bu süreçte düzeltici bir formasyondan çıktı. Haftalık grafikteki okumalar henüz belirsizliğini korusa da günlük grafikteki kurulum yükselişin yeni yıllık zirveye kadar sürebileceğini söylüyor.

Ocak ayında fiyatın 623 gündür yerinde duran uzun süredir devam eden azalan direnç çizgisinden kurtulduğu gördük. Haftalık grafikteki bu kırılmanın ardından fiyat yukarı yönlü ivmesini korumakta zorlandı. Haziran ayına kadar önemli bir artış yaşadı ve 329 dolarda 2023 zirvesine ulaştı. Ancak sonrasında 300 dolar bölgesi direnç olarak sağlamlaştı.

BCH Coin Ralli Hedefi

Günlük grafikteki okuma Elliot Dalga sayımı nedeniyle yükselişe işaret ediyor. Uzun vadeli fiyat hareketlerini doğru tahmin için analistler genellikle dalga sayımı yönteminden yararlanır. Bunlar bazı kritik seviyelere sadık kalındığı taktirde fiyatın kademeli olarak yapacakları hareketleri tahmin etmeyi kolaylaştırır. Dalga sayımı, BCH‘nin yukarı yönlü hareketinin beşinci ve son dalgasına başladığımızı gösteriyor. Beşinci dalga, BCH’nin 17 Ağustos’ta 180 dolardaki 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesinden sıçramasının ardından başladı.

Eğer dalga sayımı doğruysa ve fiyat bu rotayı takip ederse 2023 yılı için yeni zirveyi 375 ile 425 dolar arasında görebiliriz. Bu beklenti dördüncü dalga hareketlerini içeren azalan bir paralel kanaldan kopuşla desteklenmektedir. Ancak tüm bu yükseliş beklentilerine rağmen 150 dolar altı kapanışlar ralli beklentisini geçersiz kılabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.