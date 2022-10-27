Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dudak Uçuklatır! Macro Gurusu 10 Yıllık Kripto Para Hedefini Açıkladı!

Dudak Uçuklatır! Macro Gurusu 10 Yıllık Kripto Para Hedefini Açıkladı!

Önümüzdeki 10 yılda kripto paralar kaç trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşır? Popüler isim görüşünü açıkladı.
18:19
27 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paraların önümüzdeki 10 yılda ne kadarlık bir büyüme yaşamasını bekliyorsunuz? Eski Goldman Sachs yöneticisi öyle bir tahminde bulundu ki adeta dudak uçuklattı. Kripto paraların geleceğine dair çok fazla isim iddialı açıklamalar yaptı. Ancak bu zamana kadarki en iyimser tahmin bu olabilir. Peki 10 yılda Eski Goldman Sachs yöneticisi ne kadarlık bir büyüme bekliyor?

Kripto Paraların Geleceği

Makro uzmanı ve eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, kripto para birimleri ve Web3 projeleri için piyasa değerinde benzeri görülmemiş bir büyüme hızı öngörüyor. Yeni bir Google Tech Talks röportajında Pal, kripto paraların yaklaşık 1 trilyon dolarlık piyasa değerinin sadece on yıl içinde 300 trilyon dolara çıkabileceğini söylüyor. Bu ihtimalinin gerçekleşmesi halinde Bitcoin’in 6 milyon dolarlık bir birim fiyata ulaşması gerekiyor.

Pal tarafından yapılan tahmin göre 10 yıl içinde silinip yok olmayacak kripto paralar kabaca 300 kat daha değerli hale gelecek. Pal, tahminini kripto ve Web3 etrafında halihazırda gördüğü faaliyet miktarına ve büyüme potansiyeline dayandırıyor. Risk sermayesi (VC) yatırımlarının, teknoloji ve finans alanındaki en büyük oyunculardan bazılarını cezbettiği için kripto ve Web3’e akın ettiğini söylüyor. Makroekonomik kargaşa yatıştığında piyasa değerinin yükseleceğini de ekliyor.

Macro Gurusundan Kripto Tahmini

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği Raoul Pal oldukça iddialı bir tahminde bulundu. Bu tahminin altı boş değil ve kendine göre bunun neden gerçekleşeceğini şöyle açıklıyor;

“Tüm büyük Web2 oyuncuları işin içinde. Finans sistemindeki herkes işin içinde. Sadece bunu gerçekten göremiyorsunuz, çünkü düzenleyici konular nedeniyle temkinli bir şekilde ilerliyorlar. Ama herkes bu işin nereye gittiğini biliyor. Ben şahsen daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Biraz internete benziyor ama daha hızlı ilerliyor ve aslında kapsamı daha geniş, kulağa çılgınca geliyor ama öyle çünkü bu protokol katmanlarına kendi kendine değer katıyor. Yani ortaya çıkan muazzam bir değer birikimi var. Şu anda bulunduğumuz noktayı karşılaştırırsam, dijital varlıklarda bir trilyon dolarlık varlık değerlemesi diyebilirim. Neredeyse tüm geleneksel varlık piyasalarının her biri 200 trilyon ila 300 trilyon dolar arasında. Muhtemelen 10 ila 15 yıl içinde oraya ulaşacağız.”

Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, kripto para piyasalarındaki talebin “dünyanın şimdiye kadar gördüğü en hızlı ve en büyük” talep olacağına inanıyor.

“Petrolden daha büyük. İnternetten daha büyük. Bu çok ama çok farklı bir şey. Oldukça büyük bir alan. Mesele şu ki, makro düzelir düzelmez herkes açık açık bu alana akın edecek. Ve unutmayın ki herkes bu alana zaten VC yatırımı yaptı… Yani son 18 ayda giren 60 milyar dolarlık VC yatırımı göz ardı edilmemeli. Kriptodaki döngünün hızı nedeniyle, önümüzdeki altı ila 12 ay içinde çok sayıda ürün, yeni değişiklikler göreceğiz. Büyüme katlanarak olacak.”

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Kripto Paralarda Son Durum! Bugünün 3 Büyük Gelişmesi!
Kripto Paralarda Son Durum! Bugünün 3 Büyük Gelişmesi!
Son Dakika! Elon Musk Sonunda Açıkladı: “Twitter’ı Almamın Asıl Sebebi..!”
Son Dakika! Elon Musk Sonunda Açıkladı: “Twitter’ı Almamın Asıl Sebebi..!”
Kripto Paralarda Son Durum: Ethereum, AVAX, Dogecoin ve SHIBA
Kripto Paralarda Son Durum: Ethereum, AVAX, Dogecoin ve SHIBA
Google’dan Dikkat Çeken Bitcoin ve Altcoin Çıkışı: Bizi de Etkiledi
Google’dan Dikkat Çeken Bitcoin ve Altcoin Çıkışı: Bizi de Etkiledi
Yükseliş Sonrası Kripto Para Piyasalarında Önemli Kilometre Taşı Aşıldı!
Yükseliş Sonrası Kripto Para Piyasalarında Önemli Kilometre Taşı Aşıldı!
Binance CEO’sundan 570 Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu Açıklaması!
Binance CEO’sundan 570 Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu Açıklaması!
Hazır Olun Geliyor! 2022 Kripto Para Çöküşünü Bilen İsim Konuştu!
Hazır Olun Geliyor! 2022 Kripto Para Çöküşünü Bilen İsim Konuştu!
423 Milyar Dolarlık Şirketten Kripto Para Açıklaması! Yeni Kripto Banka Kartı!
423 Milyar Dolarlık Şirketten Kripto Para Açıklaması! Yeni Kripto Banka Kartı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
NFT Yatırımcılarına Müjde! Dev Platform Ücretleri Sıfırladı!
NFT’im Değerli Mi Değil Mi? NFT Rank Nasıl Belirlenir?
Reddit NFT’lerinin Değeri Neden Yükseliyor?
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022