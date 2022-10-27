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Kripto paraların önümüzdeki 10 yılda ne kadarlık bir büyüme yaşamasını bekliyorsunuz? Eski Goldman Sachs yöneticisi öyle bir tahminde bulundu ki adeta dudak uçuklattı. Kripto paraların geleceğine dair çok fazla isim iddialı açıklamalar yaptı. Ancak bu zamana kadarki en iyimser tahmin bu olabilir. Peki 10 yılda Eski Goldman Sachs yöneticisi ne kadarlık bir büyüme bekliyor?

Kripto Paraların Geleceği

Makro uzmanı ve eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, kripto para birimleri ve Web3 projeleri için piyasa değerinde benzeri görülmemiş bir büyüme hızı öngörüyor. Yeni bir Google Tech Talks röportajında Pal, kripto paraların yaklaşık 1 trilyon dolarlık piyasa değerinin sadece on yıl içinde 300 trilyon dolara çıkabileceğini söylüyor. Bu ihtimalinin gerçekleşmesi halinde Bitcoin’in 6 milyon dolarlık bir birim fiyata ulaşması gerekiyor.

Pal tarafından yapılan tahmin göre 10 yıl içinde silinip yok olmayacak kripto paralar kabaca 300 kat daha değerli hale gelecek. Pal, tahminini kripto ve Web3 etrafında halihazırda gördüğü faaliyet miktarına ve büyüme potansiyeline dayandırıyor. Risk sermayesi (VC) yatırımlarının, teknoloji ve finans alanındaki en büyük oyunculardan bazılarını cezbettiği için kripto ve Web3’e akın ettiğini söylüyor. Makroekonomik kargaşa yatıştığında piyasa değerinin yükseleceğini de ekliyor.

Macro Gurusundan Kripto Tahmini

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği Raoul Pal oldukça iddialı bir tahminde bulundu. Bu tahminin altı boş değil ve kendine göre bunun neden gerçekleşeceğini şöyle açıklıyor;

“Tüm büyük Web2 oyuncuları işin içinde. Finans sistemindeki herkes işin içinde. Sadece bunu gerçekten göremiyorsunuz, çünkü düzenleyici konular nedeniyle temkinli bir şekilde ilerliyorlar. Ama herkes bu işin nereye gittiğini biliyor. Ben şahsen daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Biraz internete benziyor ama daha hızlı ilerliyor ve aslında kapsamı daha geniş, kulağa çılgınca geliyor ama öyle çünkü bu protokol katmanlarına kendi kendine değer katıyor. Yani ortaya çıkan muazzam bir değer birikimi var. Şu anda bulunduğumuz noktayı karşılaştırırsam, dijital varlıklarda bir trilyon dolarlık varlık değerlemesi diyebilirim. Neredeyse tüm geleneksel varlık piyasalarının her biri 200 trilyon ila 300 trilyon dolar arasında. Muhtemelen 10 ila 15 yıl içinde oraya ulaşacağız.”

Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, kripto para piyasalarındaki talebin “dünyanın şimdiye kadar gördüğü en hızlı ve en büyük” talep olacağına inanıyor.