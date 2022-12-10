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Dogecoin’de Kırmızı Alarm! DOGE’da Bu Seviyelere Hazır Olun!

Kripto para piyasalarının popüler altcoinlerden olan Ripple (XRP) ve Dogecoin'de (DOGE) kritik seviyeler! Bunlara hazır olun!
21:30
10 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile davası hız kaybetmeden devam eden Ripple (XRP) ve Tesla CEO’su Elon Musk sayesinden sıklıkla kripto para ekosisteminin gündemine gelen Dogecoin’de (DOGE) kritik seviyeler hangisi? İşte grafiklerle fiyat analizi!

Ripple (XRP)

Ripple , 7 Aralık tarihinde 0,37 dolarlık güçlü destekten yükseldi. Bu durum boğaların kripto para birimini düşük fiyatlardan satın aldığının göstergesi olabilir. Ayrıca boğalar belirtilen seviyeyi savunduğu ikinci olay. Bu nedenle 0,37 dolar dikkat edilmesi gereken önemli bir seviye haline geliyor. 20 günlük EMA yatay ve göreceli güç endeksi (RSI) orta noktaya yakın, bu durumda XRP/USDT paritesinin bir süre 0,37 dolar ile 0,41 dolar arasında konsolide olabileceğini gösteriyor olabilir.

Kripto para biriminin alıcıları fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarırsa, parite 0,41 dolara yükselebilir. Bu seviye boğalar için büyük bir engel görevi görebilir ancak aşmayı başarırlarsa parite ivme kazanabilir ve 0,51 dolara doğru yükselebilir. Aksine fiyat 20 günlük EMA’dan düşerse, ayılar pariteyi tekrar 0,37 doların altına düşürmeye çalışabilir. Ayılar girişiminde başarılı olursa parite 0,34 dolara kadar düşebilir.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin boğaları, 7 Aralık tarihinde 50 günlük SMA olan 0,09 dolara olan gerilemeyi fırsat bilerek satın almalar gerçekleştirdi. Ancak alıcıların psikolojik seviye olan 0,10 dolar bölgesinde bulunan bir dirençle karşılaşabileceği belirtiliyor. Bu durum ayıların henüz pes etmediğini ve Dogecoin’de yaşanan küçük çaplı fiyat artışlarını fırsata çevirerek satış işlemlerine devam ettiğinin göstergesi olabilir. Satıcılar fiyatı 50 günlük SMA’nın altına çekip belirtilen seviyede işlem görmeyi sürdürürse, DOGE/USDT paritesi 0,08 dolara ve ardından 0,07 dolardaki kritik desteğe düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Varsayımın aksine alıcılar fiyatı 50 günlük SMA’nın üzerinde tutarsa, parite birkaç gün için 0,09 ila 0,11 dolar arasında konsolide olabilir. Yatay seyirde devam eden 20 günlük EMA ve orta noktanın hemen üzerindeki RSI, yakın vadede keskin bir yükselişin olmayacağının habercisi olabilir. Ancak olası bir yükseliş momentumu kripto para birimini 0,11 doların üzerine çıkabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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