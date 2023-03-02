Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dogecoin’de (DOGE) Tarih Yazacak Seviyeler Gelecek Mi? DOGE Fiyat Analizi!

Dogecoin'de (DOGE) fiyat hareketine yön verecek kritik seviyeler hangileri? Popüler meme token'ın fiyatı yükselişe geçecek mi?
22:20
2 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının önde gelen meme token’ı Dogecoin’in (DOGE) fiyatını önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Dünyanın en büyük iş insanlarından biri olan ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın gözde altcoininde güncel veriler ne durumda?

Dogecoin Fiyat Analizi!

Dogecoin’in fiyatı 16 Haziran tarihinden bu yana uzun vadeli simetrik bir üçgenin sınırları içinde işlem görüyor. 1 Kasım’dan bu yana token’ın fiyatı üçgenin direnç çizgisinin altına düştü. Ayrıca geçtiğimiz günlerde DOGE Ocak ayının sonlarından itibaren birkaç reddedilmeye maruz kaldı.

Günlük göreceli güç endeksi (RSI), nötr bir trendin işareti olarak kabul edilen 50’nin altında. Bu durum da DOGE fiyatının kanalın Ekim ayından beri dokunulmayan destek hattına düşme olasılığını destekleyebilir. Destek hattı mevcut konum itibariyle 0,070 dolar seviyesinde. Direnç çizgisinin üzerinde bir DOGE kırılması, bu düşüş eğilimi gösteren Dogecoin fiyat tahminini geçersiz kılabilir. Ayrıca bu durum, direnç alanında ortalama 0,100 dolarlık bir fiyat artışına yol açabilir.

DOGE’da Kritik Seviye

Geçtiğimiz hafta içerisinde fiyatı etkileyebilecek herhangi bir Dogecoin haberi yoktu. Altı saatlik kısa vadeli grafikten alınan teknik analizlere göre, DOGE fiyatının bir düzeltme yapısını tamamladığını gösterdiği belirtildi. Ayrıca Fib seviyelerinin bu birleşimi, bölgede bir düşüşün beklendiğini gösterebilir.

Meme token’da 0,092 dolarlık seviyenin üzerindeki bir artış, Mart ayı için bu düşüş eğilimi gösteren Dogecoin fiyat tahminini geçersiz kılabilir. Bu durumda gelecekteki fiyat hareketini 0,100 dolarlık direnç alanına ulaştırabilir. Sonuç olarak Mart ayı için en olası Dogecoin fiyat tahmini, yeniden yükselişe geçmeden önce 0,073 dolarlık destek alanına düşeceği yönünde. Uzmanların Dogecoin adına öngördüğü bu düşüş tahmini, kripto para biriminin fiyatının 0,092 doların üzerindeki bir artışla geçersiz olabilir. Bu durumda DOGE fiyatı 0,100 dolardaki bir sonraki direnç seviyesine doğru yükselebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Sadece 1 Gün Kaldı! Dogecoin’de Her Şey 1 Mart’ta Belli Olacak! Tesla Tarihi Tekerrür Ettirmeye Hazır Mı?
Sadece 1 Gün Kaldı! Dogecoin’de Her Şey 1 Mart’ta Belli Olacak! Tesla Tarihi Tekerrür Ettirmeye Hazır Mı?
Dogecoin (DOGE) Fiyat Analizi! Meme Token’da Destek ve Direnç Seviyeleri!
Dogecoin (DOGE) Fiyat Analizi! Meme Token’da Destek ve Direnç Seviyeleri!
Dogecoin’de Tehlike Alarmı Çalıyor Olabilir: İşte Kritik Veriler ve Metrikler!
Dogecoin’de Tehlike Alarmı Çalıyor Olabilir: İşte Kritik Veriler ve Metrikler!
DOGE ve SHIB Rakibi Olarak Görülen Meme Token’ın Sessiz Yükselişi!
DOGE ve SHIB Rakibi Olarak Görülen Meme Token’ın Sessiz Yükselişi!
Vakit Geldi! Dogecoin Alınır Mı? Güncel DOGE Yorumları!
Vakit Geldi! Dogecoin Alınır Mı? Güncel DOGE Yorumları!
Elon Musk’tan Dikkat Çeken Yeni Dogecoin (DOGE) Paylaşımı
Elon Musk’tan Dikkat Çeken Yeni Dogecoin (DOGE) Paylaşımı
Dogecoin Büyük Haber Açıklayacak! Detaylar Netleşiyor, Balinaya Dikkat!
Dogecoin Büyük Haber Açıklayacak! Detaylar Netleşiyor, Balinaya Dikkat!
DOGE ve SHIB’de Son Durum: Dogecoin ve Shiba Inu Teknik Analiz
DOGE ve SHIB’de Son Durum: Dogecoin ve Shiba Inu Teknik Analiz
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Ethereum Fiyat Analizi: En Büyük Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Altcoin’in Boğaları Gözünü Bitcoin’in 23.800 Dolar Seviyesine Çevirdi! Yükseliş Ateşi O Anda Yanacak!
Güncel NFT Haberleri
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023