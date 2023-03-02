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Kripto para piyasalarının önde gelen meme token’ı Dogecoin’in (DOGE) fiyatını önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Dünyanın en büyük iş insanlarından biri olan ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın gözde altcoininde güncel veriler ne durumda?

Dogecoin Fiyat Analizi!

Dogecoin’in fiyatı 16 Haziran tarihinden bu yana uzun vadeli simetrik bir üçgenin sınırları içinde işlem görüyor. 1 Kasım’dan bu yana token’ın fiyatı üçgenin direnç çizgisinin altına düştü. Ayrıca geçtiğimiz günlerde DOGE Ocak ayının sonlarından itibaren birkaç reddedilmeye maruz kaldı.

Günlük göreceli güç endeksi (RSI), nötr bir trendin işareti olarak kabul edilen 50’nin altında. Bu durum da DOGE fiyatının kanalın Ekim ayından beri dokunulmayan destek hattına düşme olasılığını destekleyebilir. Destek hattı mevcut konum itibariyle 0,070 dolar seviyesinde. Direnç çizgisinin üzerinde bir DOGE kırılması, bu düşüş eğilimi gösteren Dogecoin fiyat tahminini geçersiz kılabilir. Ayrıca bu durum, direnç alanında ortalama 0,100 dolarlık bir fiyat artışına yol açabilir.

DOGE’da Kritik Seviye

Geçtiğimiz hafta içerisinde fiyatı etkileyebilecek herhangi bir Dogecoin haberi yoktu. Altı saatlik kısa vadeli grafikten alınan teknik analizlere göre, DOGE fiyatının bir düzeltme yapısını tamamladığını gösterdiği belirtildi. Ayrıca Fib seviyelerinin bu birleşimi, bölgede bir düşüşün beklendiğini gösterebilir.

Meme token’da 0,092 dolarlık seviyenin üzerindeki bir artış, Mart ayı için bu düşüş eğilimi gösteren Dogecoin fiyat tahminini geçersiz kılabilir. Bu durumda gelecekteki fiyat hareketini 0,100 dolarlık direnç alanına ulaştırabilir. Sonuç olarak Mart ayı için en olası Dogecoin fiyat tahmini, yeniden yükselişe geçmeden önce 0,073 dolarlık destek alanına düşeceği yönünde. Uzmanların Dogecoin adına öngördüğü bu düşüş tahmini, kripto para biriminin fiyatının 0,092 doların üzerindeki bir artışla geçersiz olabilir. Bu durumda DOGE fiyatı 0,100 dolardaki bir sonraki direnç seviyesine doğru yükselebilir.