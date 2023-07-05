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Kripto para piyasası genel bir düşüş trendine yeniden giriş yaptı ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 24 saat içerisinde %1 değer kaybetti. BTC’nin buradaki en büyük kaybı ise 31.000 doların altına inilmesi oldu. BTC böyle bir düşüş yaşarken altcoinlerin birçoğu bundan daha kötü etkilendi. Top 10 içerisinde yeşil kalabilen tek altcoin ise Dogecoin (DOGE) oldu. DOGE, son 7 günde de %6,5 yükseliş elde ederek top 10 içerisinde kesinlikle dikkat çekiyor. Dogecoin kurucu ortaklarından Billy Markus ise bunlara tepkisiz kalamadı ve kendi yorumunu yaptı. Peki Dogecoin kaç TL ve neden bu yükseliş yorumları gündemde? İşte Dogecoin yorumları ve önemli gelişmeler.

DOGE Kurucusu Fiyat Hareketini Beğendi

Kısa vadede görülen bu ufak boğa koşusu, Markus’un dikkatini çekti. Ünlü isim, bu ralliye “güzel” tepkisini vererek aslında nispeten ralliyi onaylamış oldu. Kripto para sektörünün geneli ise DOGE için henüz rallinin başlamadığını düşünüyor. DOGE an itibarıyla 1,78 TL seviyesinde ve kırılım gelebilir.

DOGE fiyatında diğer altcoinlere kıyasla nispeten olumlu bir hareketlilik görülmesine rağmen topluluğun kalanının tepkisiz kalmasının birçok sebebi olabilir. Bunların başında piyasa oynaklığı veya meme coinlerin fiyatlarındaki büyük belirsizlik yer alıyor.

Dogecoin Yorum

Teknik grafiğe bakıldığında DOGE kesinlikle bir şeylerin değiştiğine işaret ediyor. DOGE, 50 EMA direnç noktasını test edip bunu geçici süreliğine kırdı ancak henüz tam kapanış gerçekleştiremedi. Daha önce bu seviyeye iğne bile atamayan DOGE için bu çok önemli bir sinyal. En az 3 kere test edilen bu noktanın bu kez üzerine iğne atılması önemli bir gelişme. Yine de 50 EMA seviyesinin üzerine gerçek bir kırılım gerçekleşmesi gerekiyor.

Kurucu ortak Billy Markus da bu son harekete “güzel” tepkisini vererek durumun iyiye gittiğini ima etti. Markus daha önce de fiyat konusunda çok fazla yorum yapmayacağını belirtmesine rağmen şimdi fiyat odaklı bir habere yorum yaparak aslında durumun ne kadar nadir olduğunu gösteriyor. Daha önce 2022 yılında benzer bir yorum yapıldığında DOGE 1 haftalık ciddi bir ralli yaşamıştı. Bu durum da DOGE yatırımcılarını heyecanlandırmaya ve DOGE fiyatı için beklentiyi canlı tutmaya yarıyor.