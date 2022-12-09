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Kripto para borsası FTX’in çöküşü nedeniyle Ethereum’un (ETH) fiyatında devam eden düşüşe rağmen, Santiment’in verilerine göre ağdaki köpekbalıkları ve balinalar (100 ila bir milyon ETH token sahibi) birikimi yavaşlatma belirtisi göstermiyor.

Santiment Raporları

FTX’in beklenmedik çöküşü, FUD’un piyasayı ele geçirmesiyle ETH’nin fiyatını birleşme öncesi seviyelerinin altına itti. Bununla birlikte 100 ila 100 milyon token tutan ETH yatırımcıları grubu düşüş ivmesi göstermedi. On-chain analitik platformundan alınan veriler, bu yatırımcıların ETH varlıklarını geçen ay %2,1 oranında artırdığını gösterdi. Ayrıca 5 ve 6 Aralık tarihleri arasında, son üç ayın en yüksek günlük birikimi olan 561.000 ETH’ı bakiyelerine ekledi.

Bununla birlikte ETH’nin fiyatı geçen ay düşmüş olsa da yine de çok az miktarda satış yaşandı. CryptoQuant’ın verilerine göre, ETH’nin borsa rezervi %17 oranında düştü. Bu düşüş, borsalarda tutulan ETH miktarının düştüğünü gösterdi. Genellikle yatırımcılar kripto para birimlerini satmak için borsalara gönderir ve bu durum token’ın borsa rezervini büyütür. Bu nedenle, bir token’ın borsa rezervindeki düşüş, daha az satışın gerçekleştiğini gösterebilir. ETH’nin borsalar dışındaki arzı ise aynı dönemde %3 oranında artış gösterdi.

Ethereum Verileri

ETH’nin borsa faaliyetlerini geçen ay yaşanan olaylar bağlamında değerlendirecek olursak, borsalarda tutulan ETH miktarındaki düşüş ve FTX’in çöküşünün ardından borsa dışında tutulan miktardaki artış, yatırımcıların merkezi borsalardaki varlıklarının güvenliğine ilişkin korku ve şüphelerinden kaynaklanıyor olabilir.

Ayrıca Santiment’ten alınan verilere göre, FTX çöktüğünde ETH’nin Ağ Kâr/Zararının (NPL) değerlendirilmesi, 9 Kasım’da metrikte büyük bir düşüş olduğunu gösterdi. Bu durum, birçok yatırımcının bakiyelerini kurtarmak amacıyla, kısa vadeli panik halinin klasik bir örneği olan önemli kayıplarla satış yaptığını gösterdi. Kasım ayının sonuna doğru genel piyasaların toparlanmaya başlamasıyla, ETH’nin NPL’si tekrar düşerek bir geri dönüşün başlangıcını işaret etti.