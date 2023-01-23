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Kripto para piyasalarında yükseliş beklentileri hakimiyetini sürdürürken Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) son durum! İşte grafiklerle fiyat tahmini!

Bitcoin (BTC)

Boğalar, 21 Ocak ve 22 Ocak tarihlerinde Bitcoin’i 22.800 doların üzerine çıkardı, ancak mum grafiklerindeki uzun fitil, ayıların daha yüksek seviyelerde satış yaptığını gösterebilir. Kripto para birimi ayıları 22 Ocak tarihinde bir düzeltme başlatmaya çalıştı ancak boğalar, grafiklerde de görüldüğü gibi gün içinde yaşanan düşüşü fırsat bilerek satın almalar gerçekleştirdi. Yukarı eğimli hareketli ortalamalar alıcılar için avantaj gösterse de, aşırı alım bölgesindeki göreceli güç endeksi (RSI) küçük bir düzeltme veya konsolidasyonun mümkün olduğuna dikkat çekebilir. Belirtilen durumun olması için, ayıların fiyatı 22.292 dolar seviyesinin altına çekmesi ve sürdürmesi gerekebilir. BTC/USDT paritesi daha sonra 21.480 dolara kadar gerileyebilir.

Varsayımın aksine eğer alıcılar fiyatı 23.078 dolar ile 23.371 dolarlık direnç bölgesinin üzerine çıkarırsa, parite 25.211 dolara kadar yükselebilir. Ayılar belirtilen seviyede güçlü bir savunma yapabilir ve bu da kısa vadeli bir düzeltmeye yol açabilir.

Ethereum (ETH)

Önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un fiyatı 1.680 dolarda reddedildi, ancak fiyat hareketinde olumlu bir işaret, boğaların ayılara zemin bırakmamış olması söylenebilir. Bu durum kısa vadeli yatırımcıların yukarı yönlü hareketin devam edeceğini tahmin ettikleri için pozisyonlarını koruduklarını gösterebilir. Ayrıca yükselen 20 günlük EMA ve aşırı alım bölgesindeki RSI, en az direnç yolunun yukarı yönlü olduğunu gösterebilir.

Bununla birlikte 1.680 dolar seviyesinin üzerinde bir kırılma ve kapanış, 1.800 dolara giden yolculuğu başlatabilir. Bu seviye yine bir direnç görevi görebilir, ancak boğalar bir sonraki geri çekilme sırasında fiyatın 1.680 doların altına düşmesine izin vermezse, paritenin 2.000 dolara yükselme olasılığı artabilir.

Kripto para biriminin fiyatı mevcut seviyeden aşağı yönlü harekete başlarsa ve 20 günlük EMA’nın altına gerilerse, belirtilen olumlu görüş yakın vadede geçersiz olabilir. ETH/USDT paritesi daha sonra bir süre için 1.352 dolar ile 1.680 dolar arasında bir aralığa bağlı kalabilir.