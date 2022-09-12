Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, bugün yaptığı duyuruda listelediği 7 altcoin için 7 işlem çiftinde ticaretin durdurularak işlem çiftlerinin kaldıracağını belirtti.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, bugün yaptığı duyuruda listelediği 7 altcoin için 7 işlem çiftinde ticaretin durdurularak işlem çiftlerinin kaldıracağını belirtti. İşte Binance’ın ticareti durdurarak kaldıcağını belirttiği işlem çiftleri.

Borsanın Hedefindeki Altcoin’ler

Dev kripto para borsası Binance, yaptığı duyuruda 7 altcoin için 7 işlem çiftinde ticaretin durdurulacağını ve işlem çiftlerinin kaldıracağını belirtti. Kripto para borsasının ticaretin durdurularak işlemlerin sonlandıracağını belirttiği işlem çiftleri şu şekilde;

ALICE/BIDR

AVAX/BIDR

DATA/ETH

GHST/ETH

MANA/BIDR

RARE/BNB

VOXEL/ETH

Duyuruda, söz konusu işlem çiftlerinde ticaretin 16 Eylül 2022 tarihi itibarıyla TSİ 06.00’da durdurulacağı ve işlem çiftlerinin borsadan kaldırılacağı belirtildi. Öte yandan Binance, MyNeighborAlice (ALICE), Avalanche (AVAX), Streamr (DATA), Aavegotchi (GHST), Decentraland (MANA), SuperRare (RARE) ve Voxies (VOXEL) için ticaretin diğer kripto paralar karşısında (işlem çiftlerinde) herhangi bir aksama olmadan devam edeceğini ekledi.

Binance’dan LUNC Müjdesi

Binance, bugün erken saatlerde Terra Classic (LUNC) ve TerraClassicUSD (USTC) için bir müjde daha vermiş, Terra ekosisteminin altcoin’lerinin Binance Convert (Binance Dönüştürücü) aracına eklendiğini duyurmuştu. Kullanıcılar artık Binance Convert’i kullanarak LUNC ve USTC‘yi BTC, BUSD, USDT ve listelenen diğer kripto paralara herhangi bir işlem ücreti ödemeyerek dönüştürebilir. Kripto para borsası bundan önce Terra Classic ağı aracılığıyla Terra Classic (LUNC) ve TerraClassicUSD (USTC) için zincir üstü (on-chain) işlemlerde yüzde 1,2 oranında vergi yakımını desteklediğini açıklayarak Terra ekosisteminin altcoin’lerine destek çıkmıştı.

Binance şu anda LUNC arzının yaklaşık yüzde 35’ini elinde tutuyor. Bu bakımdan kripto para borsasının Terra Classic ve TerraClassicUSD için vereceği her destek kritik önemde. LUNC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 9,85 düşüşle 0,0004029 dolardan alınıp satılırken, USTC ise son 24 saatte kaydettiği yüzde 18,51 düşüşle 0,05067 dolardan işlem görüyor.