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2008’deki ABD finansal krizini önceden tahmin ederk büyük paralar kazanan ve ”The Big Short” filmine konu olan ünlü yatırımcı Michael Burry, yatırımcıları uyardı.

FTX: Belirsizlik Devam Ediyor! Kara Delik!

Voyager Digital ve Celsius Network gibi önde gelen kredi kuruluşlarının yaz aylarında neden olduğu krizlerin yaraların kapanmak üzereyken, piyasa FTX krizi ile yeni bir darbe aldı. 30 yaşındaki eski milyarder Sam Bankman-Fried’in kripto imparatorluğu, henüz bir kurtarıcı olmadığı için çöküyor. 8 Kasım’da Binance, rakibini ve ayrıca bir başka Bankman-Fried ticaret platformu olan Alameda Research’ü satın alacağını söyledi. Binance, anlaşmanın ancak gerekli özen gösterildikten sonra kesinleşeceği konusunda uyarmıştı. Yaklaşık 24 saat sonra Binance CEO’su Changpeng Zhao, firmasının anlaşmayı terk ettiğini açıkladı. Binance, “Kurumsal durum tespitinin yanı sıra yanlış kullanılan müşteri fonları ve iddia edilen yasal soruşturma ilgili raporlarının bir sonucu olarak, FTX’in satın alımından geri adım attık.” açıklamasını yaptı. Borsa ayrıca, ”Başlangıçta, umudumuz FTX müşterilerinin likidite sağlamasını desteklemekti, ancak sorunlar bizim kontrolümüz veya yardım etme yeteneğimiz dışında.” ifadelerini kullandı.

Firma, Binance ekiplerinin FTX’in hesaplarını incelerken keşfettiği sorunlar hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Ancak basında çıkan haberlere göre Binance, FTX’in borçları ve varlıkları arasındaki büyük fark anlamına gelen finansal bir kara delik keşfetti. Bunun 6 milyar dolar olduğu anlaşılıyor. FTX ve kardeş ticaret platformu Alameda Research’ün müşterileri için belirsizlikbüyüyor. Müşterilerinin paralarını kaybetmesi muhtemel görünüyor. Binance ayrıca FTX’te yanlış uygulama olduğunu ima etti. Zhao ayrıca, “Bir sektördeki büyük bir kurum başarısız olduğunda, bireysel yatırımcılar zarar görecektir. “Son birkaç yılda kripto para ekosisteminin daha esnek hale geldiğini gördük ve zamanla kullanıcı fonlarını kötüye kullanan aykırı kurumların serbest piyasa tarafından ayıklanacağına inanıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Michael Burry, Kaldıraç Riskine Dikkat Çekti!

ABD’nin önde gelen spor yıldızları Tom Brady ve Stephen Curry’yi büyükelçi olarak ilan eden FTX.com, Şubat ayındaki bir finansman turunda 32 milyar dolar değerindeydi. Ancak Bloomberg News’e göre, mali zorlukların ardından şirket an itibariyle sadece 1 dolar değerinde. CoinGecko’dan alınan verilere göre, FTT dün yüzde 60 değer kaybederek 2,29 dolara düştü. 9 Eylül 2021’de altcoin 84.18 dolar değerindeydi. 2008’deki ABD finansal krizini önceden bilerek büyük paralar kazanan ve ”The Big Short” filmine konu olan ünlü yatırımcı Michael Burry yatırımcıları uyararak, ‘kripto paralardan uzak durun. Parmaklarınızı yakmak istemiyorsanız dokunmayın çünkü çok çok kaldıraç.” ifadelerini kullandı. Ünlü yatırımcı ve özel yatırım şirketi Scion Asset Management’ın kurucusu Michael Burry, 9 Kasım’da Twitter’da “Çoğu şeyde olduğu gibi kripto ile ilgili sorun kaldıraçtır” ifadelerini paylaştı.

Bankman-Fried ve FTX’in düşüşü hızlı oldu: 6 Kasım’da Binance, firmanın iflasın eşiğine geldiğine dair haberlerin ardından 500 milyon dolarlık FTT satacağını söyledi. 7 Kasım’da Bankman-Fried her şeyin yolunda olduğunu söyledi ancak 24 saat sonra yardım için Binance’i aradı. Uzmanlara göre mevcut krizi Bitcoin‘deki düşüşü tetikleyebilir.