Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dikkat! 2008 Krizini Bildi! Hayatı Film Oldu! Ünlü İsimden Kritik Kripto Para Uyarısı!

Dikkat! 2008 Krizini Bildi! Hayatı Film Oldu! Ünlü İsimden Kritik Kripto Para Uyarısı!

2008’deki ABD finansal krizini önceden tahmin ederk büyük paralar kazanan ve ”The Big Short” filmine konu olan ünlü yatırımcı Michael Burry, yatırımcıları uyardı.
13:40
10 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

2008’deki ABD finansal krizini önceden tahmin ederk büyük paralar kazanan ve ”The Big Short” filmine konu olan ünlü yatırımcı Michael Burry, yatırımcıları uyardı.

FTX: Belirsizlik Devam Ediyor! Kara Delik!

Voyager Digital ve Celsius Network gibi önde gelen kredi kuruluşlarının yaz aylarında neden olduğu krizlerin yaraların kapanmak üzereyken, piyasa FTX krizi ile yeni bir darbe aldı. 30 yaşındaki eski milyarder Sam Bankman-Fried’in kripto imparatorluğu, henüz bir kurtarıcı olmadığı için çöküyor. 8 Kasım’da Binance, rakibini ve ayrıca bir başka Bankman-Fried ticaret platformu olan Alameda Research’ü satın alacağını söyledi. Binance, anlaşmanın ancak gerekli özen gösterildikten sonra kesinleşeceği konusunda uyarmıştı. Yaklaşık 24 saat sonra Binance CEO’su Changpeng Zhao, firmasının anlaşmayı terk ettiğini açıkladı. Binance, “Kurumsal durum tespitinin yanı sıra yanlış kullanılan müşteri fonları ve iddia edilen  yasal soruşturma ilgili raporlarının bir sonucu olarak, FTX’in satın alımından geri adım attık.” açıklamasını yaptı. Borsa ayrıca, ”Başlangıçta, umudumuz FTX müşterilerinin likidite sağlamasını desteklemekti, ancak sorunlar bizim kontrolümüz veya yardım etme yeteneğimiz dışında.” ifadelerini kullandı.

Firma, Binance ekiplerinin FTX’in hesaplarını incelerken keşfettiği sorunlar hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Ancak basında çıkan haberlere göre Binance, FTX’in borçları ve varlıkları arasındaki büyük fark anlamına gelen finansal bir kara delik keşfetti. Bunun 6 milyar dolar olduğu anlaşılıyor. FTX ve kardeş ticaret platformu Alameda Research’ün müşterileri için belirsizlikbüyüyor. Müşterilerinin paralarını kaybetmesi muhtemel görünüyor. Binance ayrıca FTX’te yanlış uygulama olduğunu ima etti. Zhao ayrıca, “Bir sektördeki büyük bir kurum  başarısız olduğunda, bireysel yatırımcılar zarar görecektir. “Son birkaç yılda kripto para ekosisteminin daha esnek hale geldiğini gördük ve zamanla kullanıcı fonlarını kötüye kullanan aykırı kurumların serbest piyasa tarafından ayıklanacağına inanıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Michael Burry, Kaldıraç Riskine Dikkat Çekti!

ABD’nin önde gelen spor yıldızları Tom Brady ve Stephen Curry’yi büyükelçi olarak ilan eden FTX.com, Şubat ayındaki bir finansman turunda 32 milyar dolar değerindeydi. Ancak Bloomberg News’e göre, mali zorlukların ardından şirket an itibariyle sadece 1 dolar değerinde. CoinGecko’dan alınan verilere göre, FTT dün yüzde 60 değer kaybederek 2,29 dolara düştü. 9 Eylül 2021’de altcoin 84.18 dolar değerindeydi. 2008’deki ABD finansal krizini önceden bilerek büyük paralar kazanan ve ”The Big Short” filmine konu olan ünlü yatırımcı Michael Burry yatırımcıları uyararak, ‘kripto paralardan uzak durun.  Parmaklarınızı yakmak istemiyorsanız dokunmayın çünkü çok çok kaldıraç.” ifadelerini kullandı. Ünlü yatırımcı ve özel yatırım şirketi Scion Asset Management’ın kurucusu Michael Burry,  9 Kasım’da Twitter’da “Çoğu şeyde olduğu gibi kripto ile ilgili sorun kaldıraçtır” ifadelerini paylaştı.

Bankman-Fried ve FTX’in düşüşü hızlı oldu: 6 Kasım’da Binance, firmanın iflasın eşiğine geldiğine dair haberlerin ardından 500 milyon dolarlık FTT  satacağını söyledi. 7 Kasım’da Bankman-Fried her şeyin yolunda olduğunu söyledi ancak 24 saat sonra yardım için Binance’i aradı. Uzmanlara göre mevcut krizi Bitcoin‘deki düşüşü tetikleyebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Dev Tahminci “O” Veriyi İşaret Ederek Uyardı! Bitcoin, Ethereum ve Solana için Dibi İşaretledi!
Dev Tahminci “O” Veriyi İşaret Ederek Uyardı! Bitcoin, Ethereum ve Solana için Dibi İşaretledi!
FTX Krizini Çözmek İçin Ünlü İsim Devreye Girdi!
FTX Krizini Çözmek İçin Ünlü İsim Devreye Girdi!
BTC ve 5 Altcoin Burada Dip Yapacak Dedi! 3 Aydır Ne Dese Çıktı!
BTC ve 5 Altcoin Burada Dip Yapacak Dedi! 3 Aydır Ne Dese Çıktı!
FTX ve Alameda’nın Elindeki 30 Kripto Paranın Listesi! Fiyatları Sıfırlanabilir!
FTX ve Alameda’nın Elindeki 30 Kripto Paranın Listesi! Fiyatları Sıfırlanabilir!
Kritik Gelişme: Elon Musk Resmen Başvurdu! Twitter İçin Beklenen Müjde!
Kritik Gelişme: Elon Musk Resmen Başvurdu! Twitter İçin Beklenen Müjde!
10 Maddede FTX Neden Satıldı? Kimindi, Hangi Ülkenin, Ne Zaman Kuruldu?
10 Maddede FTX Neden Satıldı? Kimindi, Hangi Ülkenin, Ne Zaman Kuruldu?
Kritik Gelişme: ABD Binance ve FTX Hakkında Açıklama Yapacak! Dakikalar Kaldı!
Kritik Gelişme: ABD Binance ve FTX Hakkında Açıklama Yapacak! Dakikalar Kaldı!
Bitcoin ve Kripto Paralar Buraya Gidiyor!
Bitcoin ve Kripto Paralar Buraya Gidiyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022