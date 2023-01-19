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Digital Currency Group’daki Kriz Dev Kripto Medya Kuruluşunu da Vurdu!

Alameda Research'ün bilançosundaki sorunları ilk rapor eden kripto medya kuruluşu CoinDesk'in satışına hazırlanılıyor.
08:09
19 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Digital Currency Group‘un (DCG) kripto para ticareti yapan iştiraki Genesis’in iflas başvurusunda bulunmayı planladığına dair haberlerin yayına sokulmasından saatler sonra şirketin medya kuruluşu CoinDesk ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DCG’den Ayrılma Hazırlığı Yapıyor

DCG’nin medya kuruluşu CoinDesk’in potansiyel satışı için Lazard Group‘ta danışmanlar tuttuğu iddia edildi. Bu hamle CoinDesk’in Barry Silbert’in yönetimindeki DCG’den ayrılma hazırlığı yaptığı anlamına geliyor.

CoinDesk’in Lazard Group’taki yetkilileri görevlendirdiğini ilk duyuran ise Wall Street Journal oldu. Ayrıca, CoinDesk CEO’su Kevin Worth konuya ilişkin olarak bir e-posta açıklamasında “Son birkaç ay içinde CoinDesk’e ilgi duyduklarını belirten çok sayıda bildirim aldık.” diyerek medya kuruluşunu satın almakla ilgilenenlerin sayısının bir hayli yüksek olduğuna dikkat çekti.

Worth ayrıca, Lizard Group’un CoinDesk’e “CoinDesk’in işini büyütmesi için ihtiyacı olan sermayeyi çekmek adına kısmi veya tam satışı içerebilecek çeşitli seçenekleri keşfetmesine” yardımcı olacağını da ekledi.

FTX Bulaşıcılığı CoinDesk’e Kadar Geldi

2013 yılında yayın hayatına başlayan kripto medya kuruluşu CoinDesk, Sam Bankman-Fried’in Alameda Research‘ünün bilançosundaki sorunlarını ilk bildiren yer oldu. Bu haber, FTX‘teki daha derin bir deliğin ortaya çıkmasına neden oldu ve sonunda her iki şirketin de iflasıyla sonuçlandı.

Bununla birlikte, FTX’in çöküşünün bulaşıcılığı CoinDesk’i ve ana şirketi DCG’yi de vurdu. DCG’nin yan kuruluşu ve kripto kredi platformu Genesis’in geçen ay iflas başvurusunda bulunmayı planladığının iddia edilmesiyle kripto para borsası Gemini de sıkıntıya girdi.

Birçok piyasa analisti, kripto para borsası FTX’in çöküşünün piyasada bir zincirleme reaksiyona neden olacağı ve bu yıl içinde birçok kripto para şirketini etkileyerek iflasa sürükleyeceği konusunda uyarıyor. Öte yandan DCG’den yaşanacak herhangi bir büyük sorunun, dünyanın en büyük kripto para yönetim şirketi Grayscale’i kontrol ettiği düşünüldüğünde kripto para piyasası şimdiye kadar ki en büyük sorunla karşı karşıya kalabilir.

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