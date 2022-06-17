Hong Kong merkezli kripto para finans hizmetleri şirketi Babel Finance, kripto para piyasasındaki çöküşten etkilenen son kripto para şirketi oldu. Şirket, ödemeleri ve para çekimlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

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Hong Kong merkezli kripto para finans hizmetleri şirketi Babel Finance, kripto para piyasasındaki büyük çöküşten etkilenen son kripto para şirketi oldu. Şirket, yaptığı açıklamada, olağan dışı likidite baskısıyla karşı karşıya olunduğunu, müşteri ödemelerinin ve para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Alınan karar kripto para piyasasında şok etkisi yarattı.

“Olağandışı Likidite Baskısı”

Babel Finance, resmi internet sitesinden yaptığı açıklaamda, “Son zamanlarda, kripto para piyasası yüksek volatilite gördü ve sektördeki bazı şirketler iletken risk olayları yaşadı. Mevcut durumdan doalyı, Babel Finance olağandışı likidite baskılarıyla karşı karşıya. Müşterilerimizi en iyi şekilde korumak için aldığımız önlemler konusunda tüm ilgili taraflarla yakın iletişim halindeyiz. Bu süre zarfında, Babel Finance ürünlerinden yapılan ödemeler ve para çekim işlemleri geçici olarak askıya alınacak ve normal hizmetin yeniden başlatılması için ayrıca bildirimde bulunulacak. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz.” ifadelerine yer verildi.

2 Milyar Dolarlık Değerlemeye Ulaşmıştı

En büyük kripto para finans hizmetleri şirketlerinden biri olan Babel Finance, Mayıs ayında yaşanan ve milyarlarca dolarlık kayıpla sonuçlanan algoritmik stablecoin TerraUSD (UST) çöküşünden kısa bir süre sonra açıkladığı fonlama turunda 2 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı.

Şirket, 25 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Jeneration Capital ve 10T Holdings gibi yatırımcıların yanı sıra mevcut hissedarlar Dragonfly Capital ve BAI Capital’in 80 milyon dolarlık finansmanda yer aldığını belirtmişti. Şirketin değerlemesi, bir yıl önceki son finansman turuna göre beş kat artmıştı.