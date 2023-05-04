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Dev Kripto Para Borsasından Şok Karar! İşlemler Askıya Alındı, Kapatılıyor!

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, aldığı son kararla birçok kullanıcısını şaşırttı. Kripto para borsası, kredi hizmeti üzerinden yeni kredi verilmesini askıya alındığını duyurdu.
08:28
4 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, aldığı son kararla birçok kullanıcısını şaşırttı. Kripto para borsası, sunduğu kredi hizmeti üzerinden yeni kredi verilmesinin askıya alındığını duyurdu.

Coinbase Borrow Askıya Alındı

Dev kripto para borsası Coinbase, kısa süre önce yaptığı açıklamada, kripto kredi hizmeti Coinbase Borrow’un 10 Mayıs’tan itibaren kullanılamayacağını duyurdu. Kripto para borsası, kararın müşterilerin ödenmemiş mevcut kredileri üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını da ekledi.

Gelişme, Coinbase’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile adeta savaştığı bir dönemde geldi. Şu anda taraflar menkul kıymet düzenlemeleri ve kripto para borsası konularını mahkemeye taşımış durumda. SEC, Coinbase’i kayıtsız menkul kıymet satışı yaparak federal menkul kıymetler yasalarını ihlal etmekle suçlarken, kripto para borsası düzenleyiciyi kripto para düzenlemeleri konusunda yeterince netlik sağlamamakla suçluyor.

Coinbase Borrow’un askıya alınması üzerine Bloomberg’e konuşan bir Coinbase sözcüsü “Müşterilerimizin en çok önemsediği hizmetlere öncelik verdiğimizden emin olmak için sunduğumuz ürünlerde düzenli olarak değerlendirmeler yaparız.” dedi.

Coinbase Borrow, teminat olarak gösterilen Bitcoin karşılığında 1 milyon dolara kadar kredi çekilebilen, popüler bir kripto kredi hizmetiydi. Ancak, bu olanağa yalnızca belirli ABD eyaletlerinden ulaşılabiliyordu. Müşteriler Coinbase Borrow’u kullanarak, yıllık yüzde 8,7 faizle Bitcoin teminatının yaklaşık yüzde 40’ı kadarını borç olarak alabiliyordu.

Coinbase, SEC ve Yasal Mücadeleler

Kripto para borsası Coinbase, son dönemde ABD’li düzenleyici kurum SEC ile platformunda sunduğu hizmetler konusunda yanlış bir şey yapmadığını iddia ederek yasal savaşa girişti. SEC’in yanı sıra Coinbase’deki bazı yatırımcılar da kripto para borsasını içeriden öğrenenlerin ticareti (Insider Trading) yapıldı ve kripto para listeleme süreci üzerinden etik olmayan şekilde kar etme suçlamalarıyla mahkemeye verdi.

Başka bir davada ise Coinbase’in müşterilerin yüz ve parmak izleri de dahil olmak üzere biyometrik bilgilerini rızaları olmadan kullandığı ve böylece gizliliklerini ihlal ettiği iddia ediliyor.

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