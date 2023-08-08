Dev Kripto Para Borsasına Yalanlama: Justin Sun Ne Yapmaya Çalışıyor?

Özet

  • - Huobi kripto para borsasının müşteri fonlarını kapsayacak kadar varlığa sahip olmadığı iddiaları gündeme geldi.
  • - Justin Sun'ın 200 milyon dolarlık USDT transferi, iddialardaki 400 milyon dolarlık açığın kapatılmaya çalışıldığına işaret edebilir.
  • - Bu olaylar, Huobi'nin güvenilirliğine dair soru işaretleri yaratıyor ve kripto para borsası üzerindeki baskıyı artırıyor.
  • - Piyasaya etkisi: nötr
10:30
8 Ağustos 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para sektörü son dönemde oldukça çalkantılı olaylarla anılmaya başlandı ve kesinlikle kripto para borsalarının bundaki rolü çok büyük. Önde gelen kripto para borsalarından Binance ve Coinbase’e karşı açılan davalar ile FTX‘in batması, bunlara olan güveni azalttı. Şimdi ise bütün gözler iddiaların odağındaki Huobi’ye yöneltildi.

Huobi İddiaları Artıyor

Huobi kripto para borsasının mevcut müşteri fonlarını kapsayacak kadar varlığa sahip olmadığı iddia ediliyor. Ünlü kripto para analisti ve araştırmacısı Adam Cochran bu iddiaları ilk ortaya atanlardan oldu ve Tether (USDT) bazındaki dengesizliğin kaynağını Huobi olarak belirtti. Cochran, Binance’in yüklü USDT satışlarına başladığını belirterek devamında bazı Huobi yöneticileri ile Tron personelinin polis tarafından sorgulandığını aktardı.

Bunun tam da sdtUSDT isimli stablecoinin piyasaya sürülmesinden sonra geldiği biliniyor. Huobi’nin varlıkları ile ilgili soruların artması ile Huobi’den yanıt gecikmedi ve borsa bütün iddiaları yalanladı. Buna ek olarak Justin Sun’ın milyonlarca dolarlık transferler yaptığı iddiaları da hem Justin Sun hem de Huobi tarafından yalanlanmıştı

Sun, Tehlikede mi?

5 saat önce Sun’ın JustLendDAO cüzdanından 200 milyon dolarlık USDT çekerek bunu Huobi’deki kişisel cüzdanına aktardığı görüldü. Bu hareketin Sun tarafından yapılmadığı iddia edilse de on-chain onayı gecikmedi.

PeckShield Alert, söz konusu transferlerin bizzat Sun ile ilişkili cüzdanlar tarafından yapıldığını doğruladı. Bu da aslında iddialardaki 400 milyon dolarlık açığın kapatılmaya çalışıldığına işaret ediyor olabilir. İddiaların hedefindeki Huobi’nin 400 milyon dolarlık bakiye açığına sahip olduğu vurgulanıyordu.

Sun’ın bu transferleri yaptığının doğrulanması aslında borsanın kullanıcılara yalan söylediğini gösteriyor. Buna rağmen Huobi kripto para borsasının gerçekten böyle bir sorun yaşayıp yaşamadığı henüz bilinmiyor. FTX benzer bir durum yaşadığında olayın tam olarak anlaşılması, artan baskılar ve para çekme istekleri ile gerçekleşmişti. Şimdi ise Huobi’nin benzer bir şey yaşaması durumu ciddileştirebilir ve kripto para borsası bir şok daha yaşayabilir gibi gözüküyor. Justin Sun ise bu doğrulanma sonrasında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

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