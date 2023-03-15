ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, Singapur'daki müşterilerin platforma katılımını kolaylaştırmak için ücretsiz para gönderme konusunda İngiltere’nin önde gelen bankalarından Standard Chartered ile stratejik iş birliğini yaptığını duyurdu.

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ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, Singapur’daki müşterilerin platforma katılımını kolaylaştırmak için ücretsiz para gönderme ve Singpass entegrasyonunu başlattığını duyurdu. Kripto para borsası ayrıca, kullanıcıların ticaret için 200’den fazla kripto paraya erişmesine yardımcı olacak kriptoekonomi hakkındaki soruları çözmeleri ve eğitim almaları için Yardım Merkezi ve Coinbase Learning’de önemli güncellemeler yaptığını açıkladı.

Standard Chartered İle Stratejik İş Birliği

Coinbase, 15 Mart’ta yayımladığı bir blog yazısında İngiltere’nin önde gelen bankalarından Standard Chartered ile bankacılık konusunda stratejik iş birliği yaptığını duyurdu. Bu stratejik iş birliğinde Singapur’daki müşterilerin herhangi bir Singapur bankasını kullanarak hesaplarına ücretsiz para göndermeleri sağlanacak.

Geçmişte Coinbase’in Singapur’da bulunan müşterileri kripto para satın almak veya hesaplarına kripto para transfer etmek için yalnızca bir Visa veya Mastercard logolu banka kartı veya kredi kartı kullanabiliyorlardı. Coinbase, ayrıca Singapurluların kripto para borsasına katılımını kolaylaştırmak için Singapur’un dijital kimlik uygulaması Singpass’i platformuna entegre ettiğini açıkladı.

Coinbase Singapur ülke direktörü Hassan Ahmed, Standard Chartered ile olan görüşmelerin ABD’deki üç kripto dostu bankanın iflasından önce başladığını aktararak “Özellikle bankacılık entegrasyonu için arka planda olanların kesinlikle biraz ilginç ve farklı olduğunu söyleyebilirim.” dedi. Tüm bu hamleler rakip borsalar Crypto.com ve Gemini’nin benzer hizmetler sunmasından dolayı Coinbase’in rekabet etme ve genişleme stratejisinin bir parçası.

Coinbase’in Genişleme Stratejisi

Geçtiğimiz yıl Coinbase, Ödeme Hizmetleri Yasası (PSA) kapsamında Singapur Para Otoritesi‘nden (MAS) ödeme hizmeti sunmak için prensip onay almayı başarmıştı.

Singapur, kurumsallara ve bireysel yatırımcılara çeşitli hizmetlerin sunulduğu bir kripto para ve Blockchain merkezi haline gelmiş durumda. Hong Kong’un bir kripto merkezi olmaya hazırlandığı şu günlerde Singapur’un yatırımcıları korurken kripto para ortamını iyileştirmek için kural koyma ve düzenleme konularına hız verdiği görülüyor.