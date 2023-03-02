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  •   Dev Kripto Bankası Silvergate’in Yaptığı Açıklama Şok Etti! Hisseleri Yüzde 30’un Üzerinde Düştü!

Dev Kripto Bankası Silvergate’in Yaptığı Açıklama Şok Etti! Hisseleri Yüzde 30’un Üzerinde Düştü!

Dev kripto bankası Silvergate Bank'ın şatı şirketi Silvergate, şirketin finansal durumuna ilişkin yıllık yayınlanan 10-K raporunu geciktireceğini açıkladı. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri sert düştü.
12:45
2 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto bankası Silvergate Bank‘ın çatı şirketi Silvergate, şirketin finansal durumuna ilişkin yıllık yayınlanan 10-K raporunu geciktireceğini açıkladı. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri sert düştü.

Raporun SEC’e Sunulması Gerekiyordu

Silvergate, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) sunulması gereken şirketin yıl içindeki performansının kapsamlı bir özetini sağlayan yıllık 10-K raporunu geciktireceğini açıkladı. 1 Mart’taki işlem seansının kapanışından birkaç saat sonra yapılan bu açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 30’un üzerinde düştü.

Şirket 2022 yılı finansal raporunu tamamlamak için iki haftaya daha ihtiyacı olduğunu belirtti. Silvergate, geç raporlama yaptığı bildiriminde ayrıca Ocak ve Şubat aylarında ek borçlanma senetleri sattığını ve önümüzdeki aylarda daha fazla zarar kaydetmeyi beklediğini belirtti. Şirket yaptığı bildirimde, “Bu ilave zararlar şirketin ve şirketin tamamına sahip olduğu iştiraki Silvergate Bank’ın yasal sermaye oranlarını olumsuz etkileyecek ve şirketin ve bankanın iyi sermayelendirilmiş olmaktan daha uzak olmasına neden olabilir. Buna ek olarak, şirket bu müteakip olayların mali tablolarının yayınlanmasını takip eden on iki ay boyunca sürekliliğini devam ettirme kabiliyeti üzerindeki etkisini değerlendirmektedir” dedi ve ekledi:

Şirket şu anda karşı karşıya olduğu ticari ve düzenleyici zorluklar ışığında işlerini ve stratejilerini yeniden değerlendirme sürecindedir.

Dev kripto bankası, bir dizi denetimi tamamlamak için bağımsız denetçiler tarafından talep edildiği gibi ek prosedürler yürütme ve belge sağlama sürecinde olduğunu not etti.

Durum Kötüleşebilir

Öte yandan Silvergate, bir dizi faktörün yakın gelecekte şirketin mali durumu üzerinde etkili olabileceğini açıkladı. Bunlar arasında 2022’nin 4’ncü çeyreğinde kripto para piyasasından karşı karşıya kalınan yüksek volatilite, 2022’de kripto paralara olan yatırımcı güvenini sarsan birden fazla yüksek profilli iflas ve kripto para hizmetleri sunan bankalar üzerinde daha sıkı düzenleyici gözetim yer alıyor.

Silvergate, şirketin davalardan kaynaklanabilecek olası yükümlülükleri veya kısıtlamalarına ek olarak, müşterileri kaçırmadan tutmanın da bir sorun olabileceği üzerinde duruyor.

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