Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin en büyük kripto para borsalarından birisi konumunda olan Coinbase, son dönemde regülatörler ile ciddi anlamda sorun yaşıyor. Coinbase’e gönderilen Wells bildirimi ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) bitmek bilmeyen talepleri, borsayı karşı dava açmaya zorlamıştı. Coinbase, SEC’nin kripto paraların yasal statüsü konusunda bir taslak yayınlamak zorunda olduğunu belirten bir talep ile mahkemeye gitse de SEC buna sert bir yanıt verdi.

Coinbase’e Sert Yanıt

SEC, Coinbase’in yeni kripto para düzenlemeleri talebine yanıt arayan davasına yanıt verdi ve böyle bir zorunluluğunun olmadığını aktardı. Coinbase’in kurumu dava etme hakkı olmadığı belirtilirken, bunun yasal da olmayacağı vurgulandı.

Dava aslında Coinbase’e gönderilen Wells bildirimi sonrası açıldı ve hangi kripto paraların menkul kıymet olabileceğinin belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Şeffaflık ve yatırımcı koruması açısından bunun zorunlu olduğunu belirten Coinbase avukatları, istedikleri yanıtı ise alamadı.

SEC, ne idari prosedürün ne de menkul kıymet yasalarının, Coinbase’in talep ettiği kripto paralarla ilgili menkul kıymet mevzuatını yayınlama zorunluluğunu SEC’e yüklemediğini vurgulayarak işin içinden çıktı. Coinbase’in açtığı davada gelen bu son yanıt aslında SEC ve Coinbase arasındaki artan tansiyonun son adımı oldu.

SEC, aslında bununla ilgili mevzuatın zaten yürürlükte olduğunu açıkladı. SEC’nin avukatlarına göre genel menkul kıymet yasaları hangi varlıkların menkul kıymet olabileceğine değiniyor. Coinbase ise 2017 yılında SEC tarafından yayınlanan ve tartışma yaratan bir evraka gönderme yaparak, menkul kıymet statüsündeki kripto paraların durumunun sallantıda olduğunu vurgulamıştı. Şu an SEC tarafından verilen yanıt ise kurumun başka kripto paralara yönelik yeni planları olabileceğine işaret ediyor ve piyasaya adeta korku salıyor.

Kripto Paraların Menkul Kıymet Statüsü

SEC’nin eski yöneticilerinden Hinman da daha önce yaptığı konuşmada bazı kripto paralar için menkul kıymet değil ifadesini kullanırken bunun arkasındaki nedeni asla açıklamadı. Hinman’ın yorumları XRP davasında da anıldı ve kendisi şu an oldukça zor bir durumda.

Coinbase ile ilgili bir başka davada ise şirketin eski bir çalışanı Islan Wahi, “insider trading” yani içeriden alınan bilgi ile alım satım yapmak suçundan geçen hafta kesinleşen cezası nedeniyle 2 yıl hapse mahkum edildi. Wahi de menkul kıymet yasaları kapsamında yargılandı.