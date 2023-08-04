Türev ürünler devi Chicago Mercantile Exchange (CME), yatırımcıların riskten korunma araçlarına dönük artan iştahının da yardımıyla Temmuz ayında kripto para opsiyonlarının işlem hacminde çift haneli büyüme kaydetti.

Kurumsallar Kripto Para Pozisyonlarını Opsiyonlarla Hedgeliyor

CCData tarafından takip edilen verilere göre, kripto para opsiyonlarındaki işlem hacmi yüzde 24 artışla 940 milyon dolara yükseldi ve son dört ayın ilk artışını kaydetti. Bitcoin (BTC) opsiyonlarındaki hacim yüzde 16,6 artışla 734 milyon dolara yükselirken, Ethereum (ETH) opsiyonlarındaki hacim yüzde 60 artışla 207 milyon dolara ulaştı.

CCData’nın “CME’deki BTC opsiyonlarının hacmindeki artış, piyasadaki belirsizlik devam ederken kurumsal yatırımcılarını pozisyonlarını opsiyonlarla hedgeliyor olabileceğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Opsiyonlar, alıcıya dayanak varlığı belirli bir tarihte veya öncesinde önceden belirlenmiş bir fiyattan alma veya satma hakkı veren türev sözleşmelerdir. Alım opsiyonu satın alma hakkı, satım opsiyonu ise satma hakkı verir.

CME’nin opsiyonları, alım/satım opsiyonu alıcısına gelecekteki bir tarihte belirli bir fiyattan bir kripto para vadeli işlem sözleşmesi alma/satma hakkı verir. CME, borsanın nakit uzlaşmalı standart ve mikro BTC ve ETH vadeli işlem sözleşmelerine dayalı Bitcoin ve Ethereum opsiyonları sunmaktadır. Standart sözleşmeler 5 BTC ve 50 ETH olarak boyutlandırılmıştır. Mikro vadeli işlemler sözleşmeleri ise 1 BTC’nin onda biri ve 1 ETH’nin onda biri olarak boyutlandırılmaktadır.

Kurumsal Yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum Opsiyonlarına Yönelme Nedeni

Bitcoin ve Ethereum‘un fiyatı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir spot Bitcoin ETF’sine onay vereceği konusundaki iyimserliğin giderek azalması, düzenleyici belirsizlik ve Curve Finance (CRV) gibi son DeFi hack’lerinin piyasayı sarmasıyla Temmuz’u yüzde 4 düşüşle kapattılar.

Bitcoin’in Haziran ayının ikinci yarısına kıyasla hisse senetleri ve altına kıyasla geri planda kalması kripto para piyasasındaki yön riskinden korunmak isteyen yatırımcıları kripto para opsiyonlarına itti.

CME’deki BTC ve ETH vadeli işlemlerindeki birleşik aktivite de küresel yavaşlamaya paralel olarak soğudu. CCData’ya göre, CME’deki kripto para vadeli işlemlerindeki hacim yüzde 17,6 düşüşle 39.1 milyar dolara, toplam türev işlem hacmi (vadeli işlemler ve opsiyonlar) yüzde 17,0 düşüşle 40.1 milyar dolara düştü.