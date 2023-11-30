Chainlink Neden Aralık Ayında Ses Getirebilir? İşte Fiyat Hedefi

Yılın son ayına girmemize çok az bir süre kaldı ve zayıf da olsa piyasa genelinde yükselişler gördüğümüz yılı bitirmek üzereyiz. 2024 yılından son derece umutlu olan yatırımcıların birçok haklı nedeni var. Bunların ne kadarının piyasaları yukarı itecek gelişmeler olduğunu yaşayarak göreceğiz. Ancak önümüzde son bir 31 gün daha var. Ve Aralık ayında Chainlink performansına dair beklenti yüksek.

Chainlink (LINK) Yorum

Haziran ayında 4,78 dolara kadar düşen LINK Coin fiyatı o günden bu yana istikrarlı biçimde yükseliyor. En son Eylül ayında daha yüksek bir dip yapan fiyatın hızlı biçimde değer kazandığını gördük. Elbette bunda Swift ortaklığı ve RWA (varlıkların tokenizasyonu) alanına artan ilginin de payı var.

11 Kasım’da yüzde 200 oranında artış yaşayan ve 16,6 dolarla 2023 yılı zirvesine ulaşan popüler altcoin sadece 56 günde bu kazanımı elde etti. Ardından heyecan bir miktar zayıfladığı için düşüş mumlarının gelmeye başladığını gördük. Nitekim BTC için aynı dönemde volatilite de artmıştı. Bu durum altcoinler için zayıflığı tetikleyen bir şey.

LINK Coin Aralık Tahminleri

CryptoBull takma ismiyle bilinen popüler analist 11 Aralık tarihine kadar tamamlanacak stake havuzu genişletilmesi olayına odaklanmıştı. Nitekim geçen yıl aynı günlerde bu gelişme fiyatı destekledi. Üstelik orta ve uzun vadede bunun fiyatı desteklemeye devam etmesi de bekleniyor. Analist şunları söyledi;

“LINK staking v0.2 yayına girdiğinde, daha da fazla arz kilitlenmiş olacak. Açık piyasada arz azaldıkça, talep aynı kalırsa ya da artarsa fiyat da artacaktır. Tanrı aşkına, bizim için heyecanlıyım.”

CryptoPoseidonn ise aykırı bir tahminde bulunarak fiyat 1 dolara yaklaşabileceğini savundu. RektCapital de düşüş eğiliminde ancak önceki analist kadar çılgınca bir tahmini yok. Ona göre 15 dolar altındaki kapanışlar trendi düşüşe çeviriyor.

Elliot dalga sayımı ise beş dalgalı yükselişin dördüncü dalgasının sonunda olduğumuzu gösteriyor. Oluşan üçgenden kopuşsa son dalgayı başlatacak. Bu senaryoda hedef 19 dolara kadar yükselişin devam etmesi yönünde.

Ancak üçgenden aşağı kırılma yüzde 25’lik düşüşü beraberinde getirebilir.