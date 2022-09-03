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Önde gelen bir kripto para analisti, Eylül ayı içerisinde Bitcoin’in (BTC) ve kripto para piyasasının genelinde bir düşüşü eğilimi olduğunu öne sürdü.

Bitcoin’de Zorlu Süreç

Uzman kripto para analisti Jason Pizzino Youtube üzerinden 275.000 abonesine, piyasalarda hakim olan “kararsızlık” nedeniyle yatırımcıların Eylül ayı içerisinde zor bir dönem geçireceğini ileri sürdü. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kripto para piyasalarında Eylül ayı yatırımcılar arasındaki kararsızlık sebebiyle zorlu geçecek. Eylül ayı en zor geçen aylardan biri olabilir çünkü piyasalarda yüksek volatilite yaşanabilir. Sahte iniş çıkışlar, piyasanın kararsız tavrı, kaybetme korkusu (FOMO) ardından korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) piyasaları zor duruma sokacak nedenlerden birkaçı. Yatırımcılar bu gibi durumlardan kaçınmaz ise içinde bulunduğumuz zaman dilim en zor süreçlerden biri olabilir.

Kıdemli analiste göre, kripto para piyasalarında yaşanan ayı sezonu henüz bitmedi ve kısa vadede herhangi bir ralli yaşanmasının mümkün olmadığını belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ayı sezonu henüz bitmedi. Kripto para birimlerinde yaşanan düşüşler devam edebilir. Genel olarak konuşursak, kısa vade de herhangi bir ralli görmüyorum. Ayrıca Bitcoin için 40.000 dolara kadar çıktığını göremiyorum. Ancak olası bir artışta muhtemelen bir miktar kar alacağım. Tarihi veriler ele alındığında, kripto para piyasalarının genelinde Eylül ayı içerisinde büyük bir artış yok.

“Boğa Dönemi Geliyor”

Öte yandan kıdemli analist Jason Pizzino Bitcoin için bir boğa piyasasının eninde sonunda geri döneceği için ve en kötü zamanların geride kaldığını öne sürerek açıklamalarında şunları söyledi:

Bence Bitcoin için yaşanabilecek en kötü senaryo bitti. Belli ki boğa dönemi geliyor…

Yazı kaleme alındığında kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin yaklaşık %0.55 oranında düşüşle 19.976 dolar seviyesinden işlem görüyor.