Cardano’da (ADA) Veriler Güçleniyor! Token Fiyatına Yansıyacak Mı?

Cardano (ADA) son ​​zamanlarda bir yükseliş trendi yaşadı ve son üç günde daha belirgin yükselişlere tanık oldu. Bu ani artışlar aynı zamanda diğer önemli ölçümlerin birçoğunu da etkiledi. Cardano’nun günlük grafiği son birkaç günde tutarlı bir yükseliş eğilimi gösterdi. Analiz sonucunda değerinin yalnızca son üç günde %25’ten fazla arttığı ortaya çıktı.

Santiment’ten ADA Raporu

Santiment’in son verilerine göre Haziran 2022’den bu yana ADA için bu fiyat seviyesi henüz gözlemlenmiyor. Ayrıca göreceli güç endeksi (RSI), ADA’nın 90’a yaklaştığını gösterdi. Bu durum önemli bir dönemdeki en güçlü yükseliş eğilimine işaret ederken, yaklaşan bir fiyat düzeltmesi potansiyeline de işaret edebiliyor.

Ek olarak hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) devam eden yükseliş eğiliminin gücünü destekliyor. Diğer çeşitli temel ölçümler mevcut piyasa eğiliminin pozitifliğini daha da vurgulamakta. Santiment’teki Cardano hacim trendi incelendiğinde dikkate değer bir artış görüldü. Grafik, günlük hacmin aylardır görülmeyen seviyelere yükseldiğini ve 9 Aralık’ta 2,7 milyar doların üzerine çıktığını gösteriyor.

ADA’da Yükselen Metrikler

Yazı kaleme alındığında kripto para biriminde hacim 2,4 milyar doları aştı. Bu durum ADA için sağlıklı bir trend olan hacim ve fiyat arasında güçlü bir korelasyon olduğunu gösterdi. Ayrıca son 7 gündeki aktif adresler grafiği önemli bir yükseliş eğilimi gösterdi. Grafik analizi, 4 Aralık’tan bugüne kadar yaklaşık 88.000 aktif hesabın eklendiğini gösterdi. Bu eklemeyle toplam aktif adres sayısı neredeyse 300.000’e ulaştı. Ek olarak Cardano’nun sosyal hakimiyeti de kayda değer bir artış yaşadı. 9 Aralık’ta değer yaklaşık %3,7’ye yükseldi, ancak bu yazı kaleme alındığında %2,9 civarına düştü.

Belirtilen ölçümlerdeki artış, ADA için hakim olan olumlu eğilimin altını çiziyor. Coinglass’taki Cardano fonlama oranı, yatırımcı duyarlılığının yüksek iyimserlikten daha temkinli bir görünüme doğru değiştiğini gösterdi . Grafik, fonlama oranının 9 Aralık’ta %0,04 civarına yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu durum trader’ların çoğunluğunun potansiyel fiyat artışı konusunda iyimser olmasına rağmen, kayda değer bir kısmın da yaklaşımlarında temkinli davrandığını gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.