En büyük altcoinlerden biri olan Cardano (ADA) kaç dolara ulaşabilir? Yatırımcıları hangi seviyeler bekliyor?

Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük yedinci kripto para olan Cardano (ADA) 0,54 dolardan alıcı buluyor. Peki yükseliş devam edecek mi? Bugün gelen BlackRock haberi Bitcoin fiyatının 25.000 dolar sınırına kadar tırmanmasını sağladı. Kripto para piyasaları ABD ÜFE verisinin de desteğiyle bugün yükseliyor. ADA yatırımcıları için kritik seviyeler ve beklentileri ele alıyoruz.

Cardano (ADA)

ADA fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,544 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi %11 artışla 828 milyon dolara çıktı. PoS konsensüs mekanizmasıyla çalışan lider akıllı sözleşme platformu 18,3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Yükseliş momentumu şimdilik zayıflamış olsa da fiyat 0,54 doların üzerinde kalıcılık elde ettiği için olumlu.

Günlük grafikte ADA fiyatı, tersine çevrilmiş bir “Baş ve Omuz” modeli oluşturdu. Fiyat, uzun süredir sürekli olarak düşüş trendinde işlem görüyordu. Baş ve omuz grafik deseni bir ters desendir. Bu formasyon bize ADA fiyatının 0,64 dolara kadar tırmanabileceğini söylüyor. Aylardır Vasil hard fork heyecanıyla diğerlerine nispeten güçlü kalan Cardano (ADA) piyasadaki genel toparlanma devam ederse yatırımcılarını mutlu edebilir.

ADA Fiyat Hedefi

12 Haziran tarihinde piyasadaki genel kaos ADA fiyatını 0,55 doların altına itti. Sonrasında gelen %25 düşüşün ardından iki ay gibi bir süre geçmesine rağmen ADA yatırımcıları halen bu güçlü direnci aşabilmiş değil. RSI 50’nin üzerinde işlem görüyor, bu da genellikle kazançların kayıplardan daha büyük olduğu anlamına geliyor. Önceki seansın dibi kısa vadede test edilebilir. Fakat 0,5 dolara kadar gelen düşüş daha büyük kayıpları tetiklemeyecektir.

Dört saatlik zaman diliminde fiyat bir volatilite daralma modeli oluşturdu. Simetrik bir üçgen modelinde dar bir fiyat aralığı ile birlikte azalan hacimler, Cup ve Handle deseni ile birlikte aynı şeyi işaret ediyor. Ortalamanın üzerinde hacimlerle yakın gelecekte direnç kırılması verme olasılığı daha yüksektir. ADA yatırımcıları 0,55 dolar direncini yakından izlemelidir, devamında 0,56 dolar seviyeleri kısa vadeli kazanlar için iyi bir giriş fırsatı verebilir. Olası düşüşte ise 0,52 ve 0,5 destekleri izlenir. Genel piyasa koşullarına bağlı olarak şiddetlenen satışlar ADA fiyatını 0,45 dolara kadar çekebilir.