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  •   Cardano (ADA) Yatırımcılarının Öfkesi Artıyor: 4 Milyar ADA Tehdidi, Her Şeyi Bitirebilir!

Cardano (ADA) Yatırımcılarının Öfkesi Artıyor: 4 Milyar ADA Tehdidi, Her Şeyi Bitirebilir!

Özet

  • ntoTheBlock tarafından aktarılan bilgiler, ADA yatırımcılarına uyarı niteliğinde oldu.
  • 4 milyar adet ADA, 0,28 doların üzerinde satış baskısı olarak konuşlanmış durumda.
  • Bu durum 0,28 dolar direncini çok kritik kılıyor.
  • Piyasaya etkisi: olumsuz
15:59
7 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasında son günlerde görülen düşüşler, bir kripto para birimi için çok daha kötü haberlerin başlangıcı olabilir. 2022 yılındaki yükselişi ile sektöre damga vuran ve Ethereum’u (ETH) yerinden etmek için hareketlenen Cardano (ADA), şimdilerde top 10 içerisinde kalmak adına çaba sarfediyor. ADA için son günlerde oluşan bir tehdit ise yatırımcıların akıl sağlığını zorlamaya devam ediyor.

Cardano (ADA), Büyük Engelle Karşı Karşıya

Cardano (ADA) geçtiğimiz haftalarda nispeten iyi bir performans sergilese de ortaya büyük bir engel çıktığı görüldü. IntoTheBlock tarafından aktarılan bilgilere ve elde edilen veriye göre, ADA’nın fiyat yükselişinin önünde çok kritik bir engel var. Şu an için 0,282 dolar ve 0,326 dolar arasında yaklaşık 4 milyar adetlik bir ADA engeli ve duvarı bulunuyor. Eğer fiyat bu seviyenin üzerine çıkabilirse on-chain verilere göre zararda olan yatırımcıların ellerine kazançla satış fırsatı geçecektir.

Eğer ADA fiyatı bu 4 milyar ADA değerindeki satış baskısından kurtulabilirse fiyatın oldukça yeşil bir aralığa girmesi beklenebilir. Şu an için on-chain verilere göre ADA’nın toplam arzının %76’sını elinde tutan yatırımcılar zararda ve çok az bir kitle yeşil bir şekilde portföyünü taşıyabilir. Sadece %12’lik bir kesimin kazançlı durumda olduğu ve geri kalan aradaki kitlenin yatırım yapma fiyatlarına yakın olduğu söylenebilir.

ADA Fiyatının En Çok Zarara Uğrattığı Noktalar

IntoTheBlock verilerine bakıldığında da 1,62 dolardan 2,97 dolara kadar alım yapılan noktalar olduğu görülüyor. Bu seviyelerden alım yapan cüzdanların sayısı 686.110’dan fazla. Buna ek olarak oransal açıdan en çok kayıp yaşayan ADA yatırımcı güruhunun 0,375 dolar ila 0,43 dolar arasından alım yaptığı görülüyor. Aslında bu yukarıda belirtilen kritik duvarın temellerini oluşturuyor ve bu seviyenin aşılması demek ADA için yeni bir ralli anlamına geliyor olabilir. ADA’nın bu duvarı kırması ise sanılandan çok daha güç ve zorlu olabilir.

ADA an itibarıyla ise %0,5 yükseliş ile 0,28 dolardan işlem görüyor ve burada takılı kaldığını gözler önüne seriyor.

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