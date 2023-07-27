Ünlü kripto yorumcusu Cantering Clark piyasalara dair son değerlendirmesinde önemli sinyaller verdi. Bitcoin fiyatındaki son düşüşün ardından 29.700 dolar geri alınamadığı için altcoinlerin çoğu kırmızı kalmaya devam ediyor. Daha fazla sıkılaşma endişesinin ortasında yatırımcılar önümüzdeki 20 gün boyunca açıklanacak verilere odaklandı.

Solana (SOL) Geleceği

Yakından takip edilen ünlü kripto yorumcusu Cantering Clark Solana‘nın yukarı yönlü büyük bir hareketten önce ETH‘nin fiyat hareketini yansıttığını söylüyor. FTX çöküşünün ardından popülerliğini kaybeden popüler layer1 çözümü şimdi kaybettiği kurumsal yatırımcıların yerini bireysel yatırımcı gruplarıyla doldurmaya çalışıyor. Clark şunları söyledi;

“Özel bir grupta bu yıl en iyi performans gösterecek altcoinin Solana olduğunu söyledim. Son dönemin gözbebeği olan bir coin’in çok iyi performans göstereceği fikri bence makul. ETH ile SOL‘un başlangıcını gösteren bu grafiği paylaşmıştım ve hala SOL’un aşağı yukarı aynı yolu izleyeceğini düşünüyorum”.

SOL Coin Yorum

Analistin grafiğine göre SOL Coin’in 27 dolar seviyesine kadar olan son fiyat hareketi, ETH’nin 2020’de 280 dolara sıçradığı dönemi andırıyor. ETH daha sonra SOL’un da muhtemelen yansıtacağını söylediği parabolik bir ralliye çıktı. Solana, son 24 saatte %8,7 artışla yazı yazıldığı sırada 25,23 dolardan işlem görüyor. Fakat ETH en büyük kurumsal yatırımcılarını FTX iflasıyla kaybetmemişti yani aynı yolu izleme ihtimali sanıldığı kadar yüksek olmayabilir.

Bitcoin ve ETH için de yükselişin devam edeceğine inanan analist çoğu yatırımcının uzun pozisyon alması ve birikimi tercih etmesiyle zaten yükselişte olduğunu söylüyor.

Peki geleceğe dair beklentisi ne? Clark stablecoinlerin piyasa değerinin ya spot Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanmasıyla ya da madencilerin ödüllerinin yarıya indirileceği gelecek yılın Nisan ayında beklenen halving olayıyla artmaya başlayacağını söylüyor.