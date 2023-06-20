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2022’de kripto para piyasasının dibe vuracağını önceden haber vermesiyle ününe ün katan kripto para yatırımcısı Chris Burniske, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin muhtemelen yükselişe geçerek yerel zirve noktasına yaklaşan Nasdaq 100 endeksinin izinden gitmek için hazırlandığını iddia ederek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bitcoin, Hareket Etmek İçin NDX’in Soğumasını Bekliyor

Risk sermayesi şirketi Placeholder’ın ortaklarından Chris Burniske, kişisel Twitter hesabından Nasdaq 100 endeksi (NDX) her nefes aldığında kripto para piyasasının genellikle ralli yaptığını hatırlatarak piyasadaki bir sonraki rahatlamanın çok yakında olacağını söyledi. Ünlü yatırımcı, Glassnode kurucuları Jan Happel ve Yann Allemann’ın 2019’dan bu yana Bitcoin‘in NDX soğuduktan sonra birkaç kez büyük ralli yaptığını belirten verilerine atıfta bulunarak “Kripto para piyasasının genellikle NDX’in durmasından sonra yükseldiğine dair ilginç bir gözlem var. Buradaki mantık paranın riskli varlıklardan daha riskli varlıklara yönelmeyle ilgili.” dedi.

Happel ve Allemann, 2019’un Mayıs ayında endeksin yükseliş yorgunluğu belirtileri göstermesinin ardından BTC‘nin NDX’ten daha iyi performans gösterdiğini savunuyor. Glassnode’un kurucu ortakları, endeksin duraklamasının ardından Bitcoin’in performansı ile NDX’i geride bıraktığı 2020 yılında da aynı şeyin söz konusu olduğunu ekliyor.

Happel ve Allemann’e göre NDX şu anda yerel bir zirve noktasına ulaşmaya yakın bir noktada olabileceğinden Bitcoin bir kez daha öne çıkarak endeksten daha iyi performans göstermenin eşiğinde olabilir:

Şu anda ne durumdayız? NDX, 2022’nin Nisan ayı seviyelerinde ve 445 gün geçti. Ve BTC ayrışmış durumda… Geçmiş veriler Bitcoin’in patlamasına ve daha iyi performans göstermesine yakın olduğumuzu söylüyor. Süreç hisse senetlerinin soğuması, paranın daha riskli varlıklara yönelmesi ve BTC’nin yükselmeye başlaması şeklinde olacak.

Para Riskli Varlıklardan Daha Riskli Varlıklara Akacak

Glassnode’un kurucu ortaklarının ortaya koyduğu öngörüye katıldığını belirten Burniske, paranın eninde sonunda daha riskli altcoin’lere ve diğer Blockchain tabanlı varlıklara yönelebileceğini belirterek “Paranın riskli NDX’ten diğer riskli BTC‘ye ve ardından daha riskli ETH‘ye, SOL’a, DOGE’ye ve NFT’lere doğru akacağını varsayıyorum.” dedi.