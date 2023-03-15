Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Büyük Çöküş Kapıda! Trilyonlarca Dolar! Kripto Paralar İçin Dev Tehlike!

Büyük Çöküş Kapıda! Trilyonlarca Dolar! Kripto Paralar İçin Dev Tehlike!

Kripto para yatırımcıları olayın şokunu ve yükselişin coşkusunu üzerinden attıktan sonra etrafındaki paniğin sesini daha iyi duymaya başlıyor.
14:40
15 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son 1 haftadır küresel finans piyasaları tarihi günler yaşıyor ve bu kaos kripto paraları da etkiliyor. Kartopu büyüyor. Fed ve diğer merkez bankaları tarihte eşine az rastlanır hızda faiz artışları yaptı. Bu durum küresel ekonomi bu denli büyümüşken ciddi sorunlara yol açacaktı ve açtı da. Dünyanın en büyük finans şirketleri artık çatırdıyor.

Büyük Finansal Çöküş

Önümüzdeki birkaç hafta içinde buna bir isim bulunmalı. ABD Bankacılık Krizi veya Büyük Finansal Çöküş adına ne dersek diyelim hiç normal şeyler olmuyor. Şansölye bankaları kurtarmak için paket açıklamayacağım diyor ancak müşteri varlıklarını garanti altına aldığını söyleyip bank run’ları engellemeye çalışıyor. Nakamoto bundan yıllar önce Şansölye bankaları kurtarmak zorunda kalıyor diye Bitcoin’i başlattı. Dünyanın her yerinden erişilebilen, arzı sınırlı, kodu kanun olan bir para birimi. Ve Bitcoin tarihinde ilk defa 2008 krizine benzer bir finansal kaosun ortasında.

Credit Suisse zor durumda ve 1856 yılında kurulduğundan bu yana birçok kez benzer süreçlerden geçti. Ancak küresel finansın çapı tarihte hiç böylesine büyümemişti. Credit Suisse Group‘un en büyük hissedarı Saudi National Bank bugün yaptığı açıklamada mevcut durum nedeniyle daha fazla hisse almayacağını açıkladı. Credit Suisse’te %9,88 oranında hisseye sahip olan banka yasal olarak %10’dan fazla varlık tutamayacağını açıkladı. Credit Suisse uzun süredir zor durumdaydı ve bu açıklamanın ardından daha fazla likiditenin pompalanmayacak olması nedeniyle hisseler %25 oranında düştü.

Credit Suisse Salı günü yayınladığı 2022 yıllık raporunda bankanın finansal raporlama üzerindeki kontrollerde “önemli zayıflıklar” tespit ettiğini ve müşteri çıkışlarını henüz durduramadığını belirtti.

Diğer taraftan 10 trilyon dolardan fazla varlık yöneten BlackRock’ın CEO’su SVB iflasının ardından daha fazla bankanın onun yolundan gidebileceğini söyledi.

Kripto Paralar Düşebilir

Uzun süredir bankaların önemli bir kısmı zor durumda ve Credit Suisse hakkındaki dedikodular geçtiğimiz yıl sonu itibariyle iyice artmıştı. Amerikalı yatırımcıları mevduatlarını daha güvenli olduğuna inandığı JPMorgan gibi alternatiflere taşıyor ve bu bankadan kaçış daha küçük bankaları daha da zor duruma soktu. Bu süreç eğer merkez bankaları genişleme politikasına dönmezse devam edecek gibi görünüyor. Ancak ne ECB ne de Fed bunun sinyallerini vermiyor. Hatta ECB (Avrupa Merkez Bankası) 50bp artış yapmayı planlıyor ve Fed’in de haftaya 25bp artışla birlikte önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Faiz indirimlerine gidilmesi halen yüksek olan enflasyonun kalıcı olmasına neden olacak ve enflasyonun daha da arttığını göreceğiz. Ancak sıkı para politikasının devamı bankaları tehlikeye atıyor. 2008 krizinden daha karmaşık bir ortamdayız ve sonuçlarını birkaç hafta içinde daha net biçimde göreceğiz. Bu süreçte merkez bankalarının sıkı para politikası ısrarı devam ederse (ki edecek gibi görünüyor) insanlar aniden Bitcoin daha güvenliymiş diye aydınlanmazsa (ki pek mümkün değil) kripto paralarda düşüş görebiliriz.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Dünyaca Ünlü CEO’dan Kripto Yorumu: “BTC Değer Kazanacak, Gelecek Burada!”
Dünyaca Ünlü CEO’dan Kripto Yorumu: “BTC Değer Kazanacak, Gelecek Burada!”
Sonunda Beklenen Oldu! 4 Trilyonluk Devden Büyük Kripto Para Müjdesi!
Sonunda Beklenen Oldu! 4 Trilyonluk Devden Büyük Kripto Para Müjdesi!
Kaç Dolar Olacak? BTC, ETH, SHIB, DOGE ve SOL Coin Yorum!
Kaç Dolar Olacak? BTC, ETH, SHIB, DOGE ve SOL Coin Yorum!
Ünlü İsmin 30.000 Dolar Tahmini Tutmuştu Şimdi İkinci Sözünü Söyledi: Bitcoin İşte Bu Günler İçin Yaratıldı!
Ünlü İsmin 30.000 Dolar Tahmini Tutmuştu Şimdi İkinci Sözünü Söyledi: Bitcoin İşte Bu Günler İçin Yaratıldı!
Makro Gurusu: Sorun Tahmin Ettiğinizden Büyük! Kripto Para Nasıl Etkilenir?
Makro Gurusu: Sorun Tahmin Ettiğinizden Büyük! Kripto Para Nasıl Etkilenir?
Fırsat Sakal Altından Geçer! Satın Alım Fırsatı Sunduğu Değerlendirilen 3 Altcoin!
Fırsat Sakal Altından Geçer! Satın Alım Fırsatı Sunduğu Değerlendirilen 3 Altcoin!
Büyük Hareket Kapıda! Dünyaca Ünlü Kripto Analisti Güncel Durumu Değerlendirdi!
Büyük Hareket Kapıda! Dünyaca Ünlü Kripto Analisti Güncel Durumu Değerlendirdi!
Akın Akın Geliyorlar! ABD’deki Banka Krizi Sonrası Ünlü Analistten Kritik Bitcoin Yorumu!
Akın Akın Geliyorlar! ABD’deki Banka Krizi Sonrası Ünlü Analistten Kritik Bitcoin Yorumu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Fırsat Sakal Altından Geçer! Satın Alım Fırsatı Sunduğu Değerlendirilen 3 Altcoin!
Kripto Yükselişi Sürecek Mi? 4 Gösterge Cevap Veriyor!
Bu Nasıl Performans? Yüzde 65 Artış Yatırımcının Gözünü Mü Boyadı? İşte Ünlü Altcoin’de Son Durum!
Boğaya Girdiler! En İyi Kripto Analistinden 3 Altcoin Özelinde Açıklama!
Yüzde 34 Düştü! 24 Saat Kapalı Kalan Ağın Token’ı Yatırımcısına Acı Çektirdi! Fiyat Nasıl Yükselir?
Güncel NFT Haberleri
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023