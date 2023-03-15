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Son 1 haftadır küresel finans piyasaları tarihi günler yaşıyor ve bu kaos kripto paraları da etkiliyor. Kartopu büyüyor. Fed ve diğer merkez bankaları tarihte eşine az rastlanır hızda faiz artışları yaptı. Bu durum küresel ekonomi bu denli büyümüşken ciddi sorunlara yol açacaktı ve açtı da. Dünyanın en büyük finans şirketleri artık çatırdıyor.

Büyük Finansal Çöküş

Önümüzdeki birkaç hafta içinde buna bir isim bulunmalı. ABD Bankacılık Krizi veya Büyük Finansal Çöküş adına ne dersek diyelim hiç normal şeyler olmuyor. Şansölye bankaları kurtarmak için paket açıklamayacağım diyor ancak müşteri varlıklarını garanti altına aldığını söyleyip bank run’ları engellemeye çalışıyor. Nakamoto bundan yıllar önce Şansölye bankaları kurtarmak zorunda kalıyor diye Bitcoin’i başlattı. Dünyanın her yerinden erişilebilen, arzı sınırlı, kodu kanun olan bir para birimi. Ve Bitcoin tarihinde ilk defa 2008 krizine benzer bir finansal kaosun ortasında.

Credit Suisse zor durumda ve 1856 yılında kurulduğundan bu yana birçok kez benzer süreçlerden geçti. Ancak küresel finansın çapı tarihte hiç böylesine büyümemişti. Credit Suisse Group‘un en büyük hissedarı Saudi National Bank bugün yaptığı açıklamada mevcut durum nedeniyle daha fazla hisse almayacağını açıkladı. Credit Suisse’te %9,88 oranında hisseye sahip olan banka yasal olarak %10’dan fazla varlık tutamayacağını açıkladı. Credit Suisse uzun süredir zor durumdaydı ve bu açıklamanın ardından daha fazla likiditenin pompalanmayacak olması nedeniyle hisseler %25 oranında düştü.

Credit Suisse Salı günü yayınladığı 2022 yıllık raporunda bankanın finansal raporlama üzerindeki kontrollerde “önemli zayıflıklar” tespit ettiğini ve müşteri çıkışlarını henüz durduramadığını belirtti.

Diğer taraftan 10 trilyon dolardan fazla varlık yöneten BlackRock’ın CEO’su SVB iflasının ardından daha fazla bankanın onun yolundan gidebileceğini söyledi.

Kripto Paralar Düşebilir

Uzun süredir bankaların önemli bir kısmı zor durumda ve Credit Suisse hakkındaki dedikodular geçtiğimiz yıl sonu itibariyle iyice artmıştı. Amerikalı yatırımcıları mevduatlarını daha güvenli olduğuna inandığı JPMorgan gibi alternatiflere taşıyor ve bu bankadan kaçış daha küçük bankaları daha da zor duruma soktu. Bu süreç eğer merkez bankaları genişleme politikasına dönmezse devam edecek gibi görünüyor. Ancak ne ECB ne de Fed bunun sinyallerini vermiyor. Hatta ECB (Avrupa Merkez Bankası) 50bp artış yapmayı planlıyor ve Fed’in de haftaya 25bp artışla birlikte önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Faiz indirimlerine gidilmesi halen yüksek olan enflasyonun kalıcı olmasına neden olacak ve enflasyonun daha da arttığını göreceğiz. Ancak sıkı para politikasının devamı bankaları tehlikeye atıyor. 2008 krizinden daha karmaşık bir ortamdayız ve sonuçlarını birkaç hafta içinde daha net biçimde göreceğiz. Bu süreçte merkez bankalarının sıkı para politikası ısrarı devam ederse (ki edecek gibi görünüyor) insanlar aniden Bitcoin daha güvenliymiş diye aydınlanmazsa (ki pek mümkün değil) kripto paralarda düşüş görebiliriz.