Avustralyalı yetkililerin kripto para sektörüne dönük incelemelerinin artması, bankaların kripto para borsaları ve şirketleriyle çalışma konusunda çekinceli davranmalarıyla sonuçlandı. Ülkenin en büyük bankalarından birisi olan National Australia Bank, yüksek riskli kripto para borsalarına yapılan ödemeleri engellemek için Westpac Banking, Commonwealth Bank of Australia ve Australia & New Zealand Banking Group gibi ülkedeki diğer önde gelen bankalar arasına dahil oldu.

National Australia Bank Kripto para Borsalarına Erişimi Engelledi

Avustralya’nın en büyük dört finans kuruluşundan biri olan National Australia Bank, ülkedeki yüksek riskli kripto para borsalarına yapılan para transferlerini engellemeye başladı. Bankanın belirli kripto para borsalarına erişimi engellemesinin birincil nedeni olarak kripto para dolandırıcılığından kaynaklanan risklerle ilgili endişeler gösterildi.

National Australia Bank’de grup soruşturmaları ve dolandırıcılıktan sorumlu yönetici olan Chris Sheehan konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu dolandırıcılar organize, ulus ötesi suç gruplarının bir parçası. Çalıntı fonları hızlı bir şekilde ve genellikle denizaşırı ülkelere göndermek için giderek artan şekilde kripto para borsalarını kullandıklarını görüyoruz.” dedi.

National Australia Bank’den önce Westpac Banking, Commonwealth Bank of Australia ve Australia & New Zealand Banking Group dahil ülkenin önde gelen üç büyük bankası kripto para borsalarına erişimi engellemeye başlamış ve Binance de bu karardan etkilenmişti.

National Australia Bank’e göre kripto para dolandırıcılığının hedefi olan Avustralyalılar geçen yıl 221 milyon Avustralya doları (151 milyon ABD doları) kaybettiler. Bununla birlikte son 30 gün içinde Avustralya Mali Suçlar Borsası’na bildirilen dolandırıcılıkların yaklaşık yüzde 50’si kripto ile bağlantılı. National Australia Bank, yaptığı girişimden etkilenen kripto para borsalarını özel bildirimde bulunmadı, ancak onların tamamını yüksek riskli olarak etiketledi.

Binance Avustralya Düzenleyici Zorluklarla Karşı Karşıya

Binance’in Avustralya kolu bankacılık ortağı Cuscal’ın artan dolandırıcılıkla ilgili endişeleri gerekçe göstererek işbirliğini sonlandırması ve büyük banka Westpac’ın Mayıs ayında müşterilerin kripto para borsasına transfer yapmasını yasaklamasının ardından Binance, Avustralya doları (AUD) yatırma ve çekme işlemlerini durdurmak zorunda kaldı.

Avustralya, yaptığı atılımlarla günlük milyarlarca dolarlık işlem hacminin üretildiği en büyük ve en iyi kripto para pazarlarından biri haline gelmişti ancak, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu‘nun (ASIC) kripto para borsalarına hedef alan eylemleri günlük işlem hacmini büyük oranda etkileyerek düşmesine neden oldu.