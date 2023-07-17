  • CoinTürk
  •   Büyük Avustralya Bankasından Kripto Para Önlemi! İşlemlerin Tamamı Engellenecek!

Büyük Avustralya Bankasından Kripto Para Önlemi! İşlemlerin Tamamı Engellenecek!

Özet

  • National Australia Bank, dolandırıcılık riskinden dolayı ülkedeki riskli kripto para borsalarına yapılan işlemleri engelleyecek.
  • Ülkedeki diğer büyük bankalar da benzer önlemler almış ve bu karardan Binance dahil bazı birçok borsa etkilenmişti.
  • Avustralya Mali Suçlar Borsası'na göre son dönemde bildirilen dolandırıcılıkların yaklaşık %50'si kripto ile bağlantılı.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
10:55
17 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Avustralyalı yetkililerin kripto para sektörüne dönük incelemelerinin artması, bankaların kripto para borsaları ve şirketleriyle çalışma konusunda çekinceli davranmalarıyla sonuçlandı. Ülkenin en büyük bankalarından birisi olan National Australia Bank, yüksek riskli kripto para borsalarına yapılan ödemeleri engellemek için Westpac Banking, Commonwealth Bank of Australia ve Australia & New Zealand Banking Group gibi ülkedeki diğer önde gelen bankalar arasına dahil oldu.

National Australia Bank Kripto para Borsalarına Erişimi Engelledi

Avustralya’nın en büyük dört finans kuruluşundan biri olan National Australia Bank, ülkedeki yüksek riskli kripto para borsalarına yapılan para transferlerini engellemeye başladı. Bankanın belirli kripto para borsalarına erişimi engellemesinin birincil nedeni olarak kripto para dolandırıcılığından kaynaklanan risklerle ilgili endişeler gösterildi.

National Australia Bank’de grup soruşturmaları ve dolandırıcılıktan sorumlu yönetici olan Chris Sheehan konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu dolandırıcılar organize, ulus ötesi suç gruplarının bir parçası. Çalıntı fonları hızlı bir şekilde ve genellikle denizaşırı ülkelere göndermek için giderek artan şekilde kripto para borsalarını kullandıklarını görüyoruz.” dedi.

National Australia Bank’den önce Westpac Banking, Commonwealth Bank of Australia ve Australia & New Zealand Banking Group dahil ülkenin önde gelen üç büyük bankası kripto para borsalarına erişimi engellemeye başlamış ve Binance de bu karardan etkilenmişti.

National Australia Bank’e göre kripto para dolandırıcılığının hedefi olan Avustralyalılar geçen yıl 221 milyon Avustralya doları (151 milyon ABD doları) kaybettiler. Bununla birlikte son 30 gün içinde Avustralya Mali Suçlar Borsası’na bildirilen dolandırıcılıkların yaklaşık yüzde 50’si kripto ile bağlantılı. National Australia Bank, yaptığı girişimden etkilenen kripto para borsalarını özel bildirimde bulunmadı, ancak onların tamamını yüksek riskli olarak etiketledi.

Binance Avustralya Düzenleyici Zorluklarla Karşı Karşıya

Binance’in Avustralya kolu bankacılık ortağı Cuscal’ın artan dolandırıcılıkla ilgili endişeleri gerekçe göstererek işbirliğini sonlandırması ve büyük banka Westpac’ın Mayıs ayında müşterilerin kripto para borsasına transfer yapmasını yasaklamasının ardından Binance, Avustralya doları (AUD) yatırma ve çekme işlemlerini durdurmak zorunda kaldı.

Avustralya, yaptığı atılımlarla günlük milyarlarca dolarlık işlem hacminin üretildiği en büyük ve en iyi kripto para pazarlarından biri haline gelmişti ancak, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu‘nun (ASIC) kripto para borsalarına hedef alan eylemleri günlük işlem hacmini büyük oranda etkileyerek düşmesine neden oldu.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Binance Borsasındaki Altcoin Yüzde 100 Artmıştı Şimdi Kritik Eşikte!
Binance Borsasındaki Altcoin Yüzde 100 Artmıştı Şimdi Kritik Eşikte!
İşte Olacaklar! 4 Ünlü Kripto Yorumcusunun Güncel Tahminleri!
İşte Olacaklar! 4 Ünlü Kripto Yorumcusunun Güncel Tahminleri!
Ünlü Kripto Para Şirketi İçin Şok Eden “Paraya Sıkıştı” İddiası!
Ünlü Kripto Para Şirketi İçin Şok Eden “Paraya Sıkıştı” İddiası!
2022 Kripto Dibini Bilmişti! Şimdi Boğa İçin Tarih Verdi! Ne Zaman?
2022 Kripto Dibini Bilmişti! Şimdi Boğa İçin Tarih Verdi! Ne Zaman?
Kripto Boğasının Sinyali Mi? Amerika Buna Mecbur Kalacak!
Kripto Boğasının Sinyali Mi? Amerika Buna Mecbur Kalacak!
Lummis: Kripto Paralar İçin Acil Biçimde Buna İhtiyaç Var! XRP Davası Fırsat Mı?
Lummis: Kripto Paralar İçin Acil Biçimde Buna İhtiyaç Var! XRP Davası Fırsat Mı?
Alarm Kurun! Bu Hafta Yaşanacak 18 Kritik Olaya Dikkat! Kripto Paralar Hareketlenecek!
Alarm Kurun! Bu Hafta Yaşanacak 18 Kritik Olaya Dikkat! Kripto Paralar Hareketlenecek!
16 Temmuz Kripto Paralar Son Durum! Bitcoin ve Altcoinler Ne Olacak?
16 Temmuz Kripto Paralar Son Durum! Bitcoin ve Altcoinler Ne Olacak?
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023