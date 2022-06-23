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Bugün Açıklandı! 1,5 Trilyon Dolarlık Şirket Kripto Paralara Giriyor!

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri kripto paralardaki fırsatı görüyor ve harekete geçiyor.
23:06
23 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Chicago merkezli varlık yönetimi devi kripto paralara artan talebi daha fazla görmezden gelemiyor. Trilyonluk şirketlerin kripto paralar ilgisi son birkaç yıldır hızla artıyor. Fidelity ile başlayan süreç ABD’lik dev finans kuruluşlarından destek buldu. Regülasyonların henüz netleşmemesi sebebiyle atılan adımlar kısıtlı olsa da dev şirketler bugünden geleceğe hazırlanıyor.

Trilyonluk Şirketten Kripto Para Adımı

Northern Trust, geleneksel finanstaki yatırımcıların kriptoya girmesini kolaylaştırmak için Dijital Varlıklar ve Finansal Piyasalar Grubu olarak adlandırılan yeni bir ekip oluşturdu. Northern Trust, kurumsal blockchain alanına erken dönemde giriş yapan 133 yıllık bir şirkettir. 2017 yılında Hyperledger Fabric üzerinde bir özel sermaye fonu yönetim aracı oluşturduktan sonra geçen yıl bir kripto para yönetim firması kurdu. Ancak bu son proje, Northern Trust’ın geleneksel yatırımcıların dijital varlıklara doğrudan yatırım yapmasına imkan tanıyacak ilk adım oldu.

Northern Trust’ın yeni ekibi, kripto para piyasasının geçen Kasım ayındaki 3 trilyon dolarlık zirveden bu yana 2 trilyon dolar değer kaybettiği bir zamanda artan korkuyu fırsat olarak görüyor.

Northern Trust Asset Service’in Başkanı Pete Cherecwich şunları söyledi;

“Müşteriler hisse senetleri, sabit getirili, alternatifler ve özel varlıklar gibi daha geleneksel varlık sınıflarına tahsislerin yanı sıra kripto para piyasalarının gelişimi ile dijital varlıklara yatırım yapmakla giderek daha fazla ilgileniyor. Dijital ve geleneksel pazarlara odaklanmamızı bir araya getirerek ayrı iş kolları oluşturmak yerine, müşterilerimizin gelişen yatırım stratejilerini gerçekten yansıtan ve etkinleştiren hizmetler ve yetenekler geliştirmeye devam edebiliriz”.

Haberin Bitcoin fiyatına ciddi bir etkisi olmadı. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 20.700 dolardan alıcı buluyor.

Northern Trust Kripto Para

1889’da kurulan 1,5 trilyon dolarlık varlık yöneticisi, 15,5 trilyon dolarlık varlık yönetiyor. 2017’de açık kaynaklı Hyperledger Fabric’te özel sermaye yönetimini yönetmek için tüm iş akışını taşıyan bir blockcain platformu başlattığında büyük bir sıçrama yaptı. Ertesi yıl, Northern Trust, Bitcoin ve Ethereum’daki fon bahislerini hedge etmek için fon yönetimi hizmetlerini açtığında izinsiz veya halka açık blockchainlerle çalışmaya bir adım daha yaklaştı.

Geçen yıl, Northern Trust, Londra’nın Mali Davranış Otoritesine (FCA) kayıtlı bir kripto para saklama yan kuruluşu Zodia Custody’yi başlatmak için New York merkezli Standard Chartered ile ortaklık kurdu. Bankacılık devleri New York merkezli BNY Mellon ve Madrid merkezli Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) benzer kripto saklama hizmetlerine sahip. Regülasyonların netleşmesiyle müşterilerine sunacakları kripto ürünlerinin hazırlığını şimdiden yapıyorlar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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