Reklam
Al / Sat

Bu Veri Kripto Paralar İçin En Kötüye İşaret Ediyor!

Bu yılın kalan kısmında kripto para yatırımcılarını neler bekliyor? Kripto paralarda neden daha fazla kayıp bekleniyor?
20:40
29 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük kripto para birimi son 24 saatte 19.500 dolara kadar düştü. Bugün gelen satışların temelinde Avalanche hakkındaki iddialar vardı. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada Meta’nın NFT duyurusunun heyecanıyla 20.340 dolara yükseldi. Kral kripto para halen 21.200 dolar eşiğini aşabilmiş değil ve yatırımcılar daha derin diplerden endişeleniyor.

Bitcoin (BTC)

BTC güne %1,66 artışla devam ediyor. Avalanche hakkında bugün 00:30’da çok ağır iddialar dolaşıma sokuldu. Bugün detaylarını paylaştığımız olay için çarpan etkisi oluşturan gelişme ise Binance CEO’su CZ’nin paylaşımıydı. Neyse ki tüm taraflar iddiaları yalanladı ve korkulan büyük yıkım gerçekleşmedi. AVAX bugün 17 dolar seviyesine düştükten sonra yeniden 19,17 dolardan alıcı buluyor. Fakat tüm kripto paraların piyasa değeri halen 1 trilyon dolar eşiğinin altında bulunuyor.

Son düşüşü tahmin eden Capo takma adlı analist ise kısa vadede 22.500 dolar ile 23.000 dolar arasında yeni bir zirvenin görüleceğini ve ardından fiyatın 16.000 dolara kadar düşeceğini söyledi. En son 25.000 dolar seviyesinde 19.000 dolarlık dibe işaret etmişti ve bu tahmininde haklı çıktı. Ancak en kötü senaryoyu desteklen kritik bir veri var.

Bu Veri Kripto Paraları Düşürür

Kripto piyasası, orta ve uzun vadeli beklentilerin ciddi şekilde etkilenmesiyle son 10 gün içinde önemli düşüşler gördü. İlk olarak, balinalar ve madenciler tarafından yönetilen piyasa çapında bir satış, Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının 21.000 ve 1550 doların altına düşmesine neden oldu. Ardından, Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin duruşu Bitcoin ve Ethereum fiyatlarını daha da aşağı itti. Veriler, kripto piyasasının Eylül ayında olası bir 75 bps oran artışıyla ciddi satışlar görebileceğini söylüyor.

Bank of America, Goldman Sachs ve UBS gibi Wall Street bankaları, yıl sonuna kadar en az 100 baz puanlık faiz artışı bekliyor. Wall Street uzmanları, Eylül’de 50 veya 75 baz puan, Kasım ve aralık aylarında ise 25-25 baz puanlık artışlar öngörüyor. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu frenlemek için sert faiz artırımlarını yeniden teyit ederken, uygun koşullar altında yavaş faiz artırımlarını da yapabileceklerini söyledi. CME’nin FedWatch Aracına göre, Eylül ayında 75 baz puanlık bir faiz artışı %70,5, 50 baz puanlık bir faiz artırımı ise sadece %29,5 olasılığa sahip.

Tüm bunların ortasında 7-10 yıl boyunca atıl durumda olan 5000 BTC tek blok halinde satıldı. Kripto para piyasası düşmeye devam ettiği için piyasa zamanlaması açısından bu hareket potansiyel olarak önemlidir. Bu yıl, önceki uykuda olan Bitcoin hareketlerini bir gerileme izledi. Bu nedenle, kripto piyasası Eylül ayında daha fazla düşüşe tanık olabilir ve kripto fiyatları Temmuz’un en düşük seviyelerini yeniden test edebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
İlgili Yazılar
Listelenmesinin Ardından Devasa Yatırım Alan Üç Kripto Para Projesi!
Listelenmesinin Ardından Devasa Yatırım Alan Üç Kripto Para Projesi!
CME Group Kripto Para Vadeli İşlemleri Düzenlemesinde Son Durum!
CME Group Kripto Para Vadeli İşlemleri Düzenlemesinde Son Durum!
Merkez Bankası Sinyali Verdi: Kripto Para Yasağı Kaldırılıyor
Merkez Bankası Sinyali Verdi: Kripto Para Yasağı Kaldırılıyor
Forbes’un SEC Hakkındaki İddiaları Büyük Yankı Uyandırdı! İşte Ayrıntılar!
Forbes’un SEC Hakkındaki İddiaları Büyük Yankı Uyandırdı! İşte Ayrıntılar!
Korkulan Oluyor! O Ülkede Kripto Para Ticareti Zorlaştırılacak!
Korkulan Oluyor! O Ülkede Kripto Para Ticareti Zorlaştırılacak!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Kripto Para Piyasası Düşüşte: Analistten Yatırımcılara Kritik Uyarı!
Kripto Para Piyasası Düşüşte: Analistten Yatırımcılara Kritik Uyarı!
Elon Musk’tan Sonra Bir Milyarder Daha Kripto Paralara Giriyor!
Elon Musk’tan Sonra Bir Milyarder Daha Kripto Paralara Giriyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Blue Chip Koleksiyon BAYC Sevindirdi, CryptoPunks Üzdü!
Dikkat Çeken NFT Raporu: 1 Yıl İçerisinde 100 Milyon Dolarlık Kayıp!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022