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En büyük kripto para birimi son 24 saatte 19.500 dolara kadar düştü. Bugün gelen satışların temelinde Avalanche hakkındaki iddialar vardı. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada Meta’nın NFT duyurusunun heyecanıyla 20.340 dolara yükseldi. Kral kripto para halen 21.200 dolar eşiğini aşabilmiş değil ve yatırımcılar daha derin diplerden endişeleniyor.

Bitcoin (BTC)

BTC güne %1,66 artışla devam ediyor. Avalanche hakkında bugün 00:30’da çok ağır iddialar dolaşıma sokuldu. Bugün detaylarını paylaştığımız olay için çarpan etkisi oluşturan gelişme ise Binance CEO’su CZ’nin paylaşımıydı. Neyse ki tüm taraflar iddiaları yalanladı ve korkulan büyük yıkım gerçekleşmedi. AVAX bugün 17 dolar seviyesine düştükten sonra yeniden 19,17 dolardan alıcı buluyor. Fakat tüm kripto paraların piyasa değeri halen 1 trilyon dolar eşiğinin altında bulunuyor.

Son düşüşü tahmin eden Capo takma adlı analist ise kısa vadede 22.500 dolar ile 23.000 dolar arasında yeni bir zirvenin görüleceğini ve ardından fiyatın 16.000 dolara kadar düşeceğini söyledi. En son 25.000 dolar seviyesinde 19.000 dolarlık dibe işaret etmişti ve bu tahmininde haklı çıktı. Ancak en kötü senaryoyu desteklen kritik bir veri var.

Bu Veri Kripto Paraları Düşürür

Kripto piyasası, orta ve uzun vadeli beklentilerin ciddi şekilde etkilenmesiyle son 10 gün içinde önemli düşüşler gördü. İlk olarak, balinalar ve madenciler tarafından yönetilen piyasa çapında bir satış, Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının 21.000 ve 1550 doların altına düşmesine neden oldu. Ardından, Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin duruşu Bitcoin ve Ethereum fiyatlarını daha da aşağı itti. Veriler, kripto piyasasının Eylül ayında olası bir 75 bps oran artışıyla ciddi satışlar görebileceğini söylüyor.

Bank of America, Goldman Sachs ve UBS gibi Wall Street bankaları, yıl sonuna kadar en az 100 baz puanlık faiz artışı bekliyor. Wall Street uzmanları, Eylül’de 50 veya 75 baz puan, Kasım ve aralık aylarında ise 25-25 baz puanlık artışlar öngörüyor. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu frenlemek için sert faiz artırımlarını yeniden teyit ederken, uygun koşullar altında yavaş faiz artırımlarını da yapabileceklerini söyledi. CME’nin FedWatch Aracına göre, Eylül ayında 75 baz puanlık bir faiz artışı %70,5, 50 baz puanlık bir faiz artırımı ise sadece %29,5 olasılığa sahip.

Tüm bunların ortasında 7-10 yıl boyunca atıl durumda olan 5000 BTC tek blok halinde satıldı. Kripto para piyasası düşmeye devam ettiği için piyasa zamanlaması açısından bu hareket potansiyel olarak önemlidir. Bu yıl, önceki uykuda olan Bitcoin hareketlerini bir gerileme izledi. Bu nedenle, kripto piyasası Eylül ayında daha fazla düşüşe tanık olabilir ve kripto fiyatları Temmuz’un en düşük seviyelerini yeniden test edebilir.