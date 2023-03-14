Son dönemde %65 oranında yükselen bu altcoin'de fiyat artışı hangi noktaya kadar gidebilir? İşte dirençler ve destekleriyle altcoin'in son durumu.

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Maker (MKR) fiyatı kısa vadeli bir direnç seviyesinden çıktı ve yakında uzun vadeli bir direnç seviyesinden de çıkabilir. MKR fiyatı, Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığından beri uzun vadeli azalan direnç çizgisinin altına düştü. Bu düşüş Aralık ayında 504 dolara kadar geriledi.

Daha sonra fiyat, haftalık RSI’daki yükseliş sapmasından önce gelen yukarı yönlü bir harekete başladı. Gösterge şu anda 50’nin üzerinde ve yükseliş’i de teyit ediyor. Ancak, MKR fiyatı henüz azalan direnç çizgisinden çıkmadı. Eğer kırılırsa, bir sonraki uzun vadeli direnç 1.950 dolar seviyesinde olabilir. Öte yandan, bir ret 525 dolara doğru bir düşüşe de yol açabilir.

Maker (MKR) Fiyat Kırılımı Olur Mu?

Günlük zaman dilimindeki teknik analiz, fiyat Ağustos ayından bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştüğü için benzer bir grafik gösteriyormuş gibi görünüyor. Bu hat, en sonuncusu 7 Mart’ta olmak üzere çok sayıda reddedilmeye (kırmızı simgeler) şahit oldu. Bu başlangıçta keskin bir satışa neden olsa da, Maker fiyatı sıçradı ve tekrar destek sağlaması beklenen 790 dolarlık yatay alanı geri aldı.

Fiyat direnç çizgisinden çıkarsa, bir sonraki direnç 1.150 dolar olacak. Öte yandan, 790 dolar destek alanının altına düşerse, 600 dolara kadar bir düşüş izleyebilir. Günlük RSI 50’de ve nötr bir durum sağlıyor. Bu nedenle, fiyatın kırılıp kırılmayacağını belirlemede yardımcı olmuyor.

Son olarak, iki saatlik grafik bir kırılma olasılığını destekliyor. Fiyatın daha da kısa vadeli azalan bir direnç çizgisinden çıktığını ve daha sonra bunu destek olarak doğruladığını gösteriyor. Dolayısıyla, uzun vadeli dirençten bir kırılma olasılıklar içerisinde en mümkün senaryo gibi görünüyor.

Sonuç olarak, en olası MKR token fiyat tahmini, mevcut direnç hattından bir kırılma ve en az 1.150 dolar seviyesine doğru artış olabilir. Öte yandan, başka bir ret 790 dolara doğru bir düşüşe yol açabilir.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin geçtiğimiz ayın son haftası boyunca 25.000 dolar seviyesini defalarca zorlamış bir kaç kez geçmeyi başarmış ama bir türlü kalıcılık sağlayamamıştı. Bunun ardından ise kademeli olarak fiyat 19.500 dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Silvergate çöküşü ve ardından gelen Silikon Vadisi Bankası olaylarının ardından yaşanan belirsizlik ve piyasada bulunan bilinmezlikler bir anda Yellen’ın yaptığı açıklamalarla birlikte olumlu bir yönde ilerleyişi başlatmıştı. Bugün gün içerisinde yapılan açıklamaların ardından ise bırakın defalarca kırılamayan 25.000 dolar seviyesini Bitcoin 26.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve bu da aylardır Bitcoin’in ulaşamadığı bir nokta oldu. Haberin yazıldığı saat dikkate alındığında ise Bitcoin 24.482 dolar seviyesinde işlem görüyordu.