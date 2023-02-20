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Günler içinde fiyatında devasa artış görüldü ve kripto para piyasalarının tamamından daha iyi performans gösterdi. Birçok altcoin henüz BTC’den daha az yükseliş yaşamışken günler içinde %300 kazanç elde edebilmek önemli bir başarıdır. Peki ama bu denli büyük bir yükselişi tetikleyen şey neydi?

Conflux (CFX)

Fiyatı öylesine arttı ki en büyük 100 kripto para arasına dahil oldu. CoinGecko verilerine göre, Conflux bugün en büyük piyasa değerine sahip kripto para birimleri sıralamasında 81’inci sırada yer alıyor. Sadece bir hafta önce, 13 Şubat’ta piyasa değeri sadece 114 milyon dolardı bugün ise 484 milyon dolara yaklaştı. Bu arada, CFX işlem hacmi 8,6 milyon dolardan yarım milyar dolara çıktı. Hacimdeki artış kabaca 58 kattı.

Conflux, yüksek verimli birinci katman blockchain projesidir. Benzersiz bir Tree-Graph konsensüs algoritması kullanır. Verimi ve ölçeklenebilirliği artırmak için blokların ve işlemlerin paralel olarak işlenmesini sağlar. Proje halka açık, izinsiz bir blockchain ve tüm bunlara ek olarak Çin’in kripto para sektörü düzenlemeleriyle uyumludur. Conflux, küresel DeFi ekosistemini güçlendirmek için merkezi olmayan ekonomileri birbirine bağlayarak Asya projeleri için büyük bir çözüm üretiyor. Çin’in kriptoya yeniden şefkatle yaklaşacağına dair spekülasyonlar onun yükselmesine neden oldu.

Conflux (CFX) Yorum

Geçtiğimiz hafta Conflux, piyasaya blockchain SIM’leri getirmek için China Telecom ile bir anlaşma imzaladı. Bu, China Telecom’un 390 milyondan fazla cep telefonu abonesi için Web3’e giriş engelini önemli ölçüde azaltırken, işlemleri daha hızlı ve daha güvenli hale getirecek. Çin merkez bankasının genişleme planını devreye sokması ve kriptoları kucaklayacağına dair sinyaller bu anlaşmayla eş zamanlı şekilde yayıldı. Elbette fiyatı hakkettiği şekilde yükseldi.

Conflux fiyatı bir önceki hafta %316 yükseldi. CFX fiyatı 0,054 dolardan açıldı ve 0,226 dolardan kapandı. Artış, geçmişte hem destek hem de direnç (mavi daireler) olarak hareket eden direnç alanının 0,200 dolardan kırılmasına yol açtı. Şimdi bu alanın bir düzeltme durumunda destek görevi görmesi bekleniyor. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 0,42 ve 0,55 dolar seviyelerinin test edildiğini görebiliriz. Buna ek olarak, günlük RSI potansiyel bir düşüş sapması oluşturma sürecindedir. Bu durum teyit edilirse 0,20 dolara doğru bir düzeltme görebiliriz. Bu bölgenin de kaybedildiği senaryoda gözler 0,15 dolarda olacak.