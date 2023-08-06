Her pazar olduğu gibi bugün de önümüzdeki 7 gün boyunda kripto paralara yön verecek gelişmeleri sizin için hazırladık. Bugünlerde Bitcoin fiyatı oldukça dar bir aralıkta işlem görüyor ve tarihsel veriler bunun yakında bozulacağını söylüyor. Peki hangi kritik gelişmeyle Bitcoin fiyat volatilitesi yükselecek? İşte önümüzdeki hafta yaşanacak önemli gelişmeler.
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Geçtiğimiz yıl başlayan faiz artışlarıyla birlikte kripto para yatırımcıları için makroekonomik gelişmelerin önemi daha da arttı. Birçok kritik verinin ardından fiyatlarda dalgalanma yaşandığını gördük. Şimdi yeniden kripto para piyasaları için yoğun bir haftaya giriyoruz.
Not: 14 Ağustos tarihinde SAND 136 milyon $ değerinde 332 milyon SAND Token’in kilidini açacak. SAND son 1 yılda 538 Milyon tokenin kilidini açtı.
Bu hafta ABD enflasyon verisi en kritik konu. Eğer enflasyondaki düşüş durduysa risk piyasalarını zorlu bir dönem bekliyor olacak. Öncü göstergeler düşüşün devam ettiğini söylüyor. Ancak yapışkan enflasyon zorlayıcı ve Fed yetkilileri bu konuyu aşmak için uzun süre sıkı para politikasının korunması gerekebileceğini söylüyor. Diğer taraftan Cuma günü gelecek Michigan verileri ABD ekonomisinin güncel durumuna dair önemli sinyaller içerecek.
Kilit açılışları fiyat baskısının sürmesine neden olabilir. Horizen özelinde ağ yükseltmesi fiyatı pozitif etkileyebilecek bir gelişmedir. Yatırımcıların özelikle Perşembe günü yaşanacak volatiliteye karşı hazırlıklı olması faydalı olabilir.