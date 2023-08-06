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  •   Bu Hafta Kriptoda 12 Önemli Gelişme Fiyata Yön Verecek! Kilit Açılışları, Makroekonomik Gelişmeler!

Bu Hafta Kriptoda 12 Önemli Gelişme Fiyata Yön Verecek! Kilit Açılışları, Makroekonomik Gelişmeler!

Özet

  • - Perşembe günü ABD enflasyon verisi açıklanacak. Beklenti yıllıkta yüzde 4,7
  • - 14 Ağustos tarihinde SAND 332 Milyon tokenin kilidini açacak.
  • - Enflasyon verisine bağlı olarak Perşembe günü volatilite artışı yaşanabilir.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
08:42
6 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Her pazar olduğu gibi bugün de önümüzdeki 7 gün boyunda kripto paralara yön verecek gelişmeleri sizin için hazırladık. Bugünlerde Bitcoin fiyatı oldukça dar bir aralıkta işlem görüyor ve tarihsel veriler bunun yakında bozulacağını söylüyor. Peki hangi kritik gelişmeyle Bitcoin fiyat volatilitesi yükselecek? İşte önümüzdeki hafta yaşanacak önemli gelişmeler.

Kripto Paralar Önemli Gelişmeler

Geçtiğimiz yıl başlayan faiz artışlarıyla birlikte kripto para yatırımcıları için makroekonomik gelişmelerin önemi daha da arttı. Birçok kritik verinin ardından fiyatlarda dalgalanma yaşandığını gördük. Şimdi yeniden kripto para piyasaları için yoğun bir haftaya giriyoruz.

7 Ağustos Pazartesi

  • 15:30 Fed Bowman ve Harker Konuşacak
  • FLOKI ve Solana AMA Oturumu

8 Ağustos Salı

  • 15:55 Fed Kırmızı Kitap
  • Horizen 4.1.0-rc1 Testnet Yükseltmesi

9 Ağustos Çarşamba

  • 04:30 Çin TÜFE (Beklenti: -0,5% Önceki: -5,4%)

10 Ağustos Perşembe

  • 15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Beklenti: 4,7% Önceki: 4,7%)
  • 15:30 ABD TÜFE (Beklenti: 3,3% Önceki: %3)
  • 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 231K Önceki: 227K)

11 Ağustos Cuma

  • 15:30 ABD ÜFE (Beklenti: 0,2% Önceki: 0,1% Aylık)
  • 17:00 ABD Michigan Verileri

12 Ağustos Cumartesi

  • Aptos Kilit Açılışı (30,8 Milyon $)
  • IMX Kilit Açılışı (13,48 Milyon $)

Not: 14 Ağustos tarihinde SAND 136 milyon $ değerinde 332 milyon SAND Token’in kilidini açacak. SAND son 1 yılda 538 Milyon tokenin kilidini açtı.

Kripto Paralar 7-13 Ağustos

Bu hafta ABD enflasyon verisi en kritik konu. Eğer enflasyondaki düşüş durduysa risk piyasalarını zorlu bir dönem bekliyor olacak. Öncü göstergeler düşüşün devam ettiğini söylüyor. Ancak yapışkan enflasyon zorlayıcı ve Fed yetkilileri bu konuyu aşmak için uzun süre sıkı para politikasının korunması gerekebileceğini söylüyor. Diğer taraftan Cuma günü gelecek Michigan verileri ABD ekonomisinin güncel durumuna dair önemli sinyaller içerecek.

Kilit açılışları fiyat baskısının sürmesine neden olabilir. Horizen özelinde ağ yükseltmesi fiyatı pozitif etkileyebilecek bir gelişmedir. Yatırımcıların özelikle Perşembe günü yaşanacak volatiliteye karşı hazırlıklı olması faydalı olabilir.

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