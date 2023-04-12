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  •   Bu Gece Uyumayın! Altcoin Kralı İçin Saatler Kaldı! Yüksek Volatilite Görülebilir! Shapella Nedir?

Bu Gece Uyumayın! Altcoin Kralı İçin Saatler Kaldı! Yüksek Volatilite Görülebilir! Shapella Nedir?

Bu gece son derece hareketli geçecek. Yatırımcılar bu 6 maddeyi incelemeden yön konusunda karar vermemeli.
22:55
12 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları Ocak ayına kadar uzun bir süre yatay piyasalardan şikayet ediyordu ve o günler geçti. Aşırı volatilite kripto yatırımcılarının heyecanını artıran, aradıkları şey. Ve Ocak ayından bu yana hareketli geceler yaşıyoruz. 4 aydır devam eden istikrarlı yükseliş ve önemli gelişmeler yatırımcıların tatlı bir uykusuzluk yaşamasına neden oluyor. Bu gece onlardan biri.

Ethereum Shapella Yükseltmesi

Çok büyük ihtimalle yarın 00:30 ile 01:30 arasında Shapella yükseltmesi gerçekleşecek. Aralık 2020’deki lansmanından bu yana ilk kez Beacon Chain’den para çekilmeye başlanacak. Önceki tahminlere göre, yükseltme ilk birkaç ay içinde yaklaşık 1,2 milyon ila 3 milyon ETH arasında ETH satış baskısı yaratacak. Bu durum, yatırımcıların yükseltme öncesinde temkinli bir duruş sergilemesinin ana nedenlerinden biri.

Kaiko’nun raporu ETH‘nin spot ve vadeli işlem hacimlerinde Bitcoin’in gerisinde kaldığını gösterirken, opsiyon piyasası verileri yatırımcıların aktif olarak short pozisyonlar eklediğini gösteriyor. Ethereum’un Bitcoin’e kıyasla ABD doları işlem hacmindeki pazar payı, Kaiko verilerine göre Mart 2021’de %30’a yakın bir düşüş yaşadı ve Ether’in Bitcoin spot hacimleriyle “hızını korumakta zorlandığını” gösterdi. Ethereum’un son büyük yükseltmesi olan Merge sırasında, Bitcoin’e kıyasla pazar payı %53 gibi yüksek bir orana ulaşmıştı.

Ethereum Fiyatı Düşecek Mi?

Kripto para piyasalarında haber ve olay çoğu zaman farklı sonuçlar doğurur. Aylardır Mart veya Nisan ayında bu güncellemenin yapılması zaten bekleniyordu. Bu aynı zamanda yatırımcıların ETH risklerini azaltmasına neden oldu. Fakat atlanan birkaç detay var. Merge forkundan bu yana fiyatı baskılayan kilit açılışı yatırımcıların yanlış yorumladığı bir durum. Madde madde kısaca bu konuyu ele alalım.

  • Milyonlarca ETH için kilit aniden açılmayacak. Ethereum ağındaki işlem onayları Solana, Polygon ve Avalanche gibi rakipleri kadar hızlı olmuyor. Uzmanlar tüm kilit açılışlarının toplamda 12 aya kadar zaman alabileceğinden bahsediyor. O halde mevcut fiyatı cazip gören ve satış yapmayı planlayan stakerlar bir anda borsalar hücum etmeyecek.
  • 2020 yılı Aralık ayında kilidin ne zaman açılacağını bilmeden elindeki binlerce hatta yüzbinlerce dolarlık Ether’i kilitleyen yatırımcı profili bugün sosyal medyada hakim olan gruptan çok daha farklı bir çerçeveden hayata bakıyor. Bunların önemli bir kısmı Ethereum maksimalisti ve önümüzdeki yıllarda onun bugün olduğundan çok daha iyi bir fiyata ulaşacağından eminler. O halde 2000 dolar gibi ucuz bir fiyattan elindeki ETH varlıklarını neden satsınlar?
  • Üçüncü önemli detay yine fiyatla ilgili, bugün satış yapacak yatırımcıların kazançta bekleyen önemli bir kısmı %100-200 bandında kazanç elde edebilecek. Peki bu onları satış için motive edebilecek güçte mi? Fiyat 4000 doları 2021 yılında aştı ve yatırımcılar elindeki ETH varlığı stake ederek kazancını artırırken bir yandan makul bir satış fiyatı arayacaktır.
  • Ethereum ağı artık deflasyonisttir. Arz her geçen gün azalıyor ve 200 küsür gündür (Merge’den bugüne) 2 milyonu aşkın yeni ETH değişen yapı nedeniyle arza dahil olmadı. O halde azalan arz karşısında uzun vadede artması beklenen fiyat varken insanlar neden satışa hücum etmeli.
  • Bitcoin fiyatı büyük bir kırılımın eşiğinde ve Fed artık faiz tavanına yaklaştı. Kripto paraların genel olarak yükselişine devam etmesi beklenirken satış bugünlerde riskli bir hareket olarak görülebilir.
  • Son olarak vadeli işlemlerde biriken ETH short pozisyonları bu gece gelecek güncellemenin ardından hızla tasfiye edilebilir. Birçok altcoinin kilit açılışında kolay para peşinde koşan yatırımcılar bu şekilde tuzağa düşürüldü.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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