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Bu Çok Başka! Kriptonun Ters İndikatörüne İşlem Açabileceksiniz!

Kripto para yatırımcılarının şakası gerçeğe dönüşüyor. Ters indikatörle kazanç dönemi başlıyor.
18:48
3 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kriptonun en acı veren yönü iddialı tahminleriyle yatırımcılara kayıp yaşatan analistler, fenomenlerdir. Sosyal medyada sürekli alay konusu olur bu durum, artan volatilite birilerinin mecburen yanılmasına neden olur. Her iki yöne iddialı tahminlerde bulunanlar ise sosyal medya tarafından alaya alınır. Artık yatırımcılar çok daha fazlasını yapabilecek.

Jim Cramer ETF

Mad Money sunucusu Jim Cramer‘ın hisse senedi seçimlerine odaklanan iki ETF Perşembe günü Chicago Board Options Exchange’de işlem görmeye başladı. Yeni piyasaya sürülen borsa yatırım fonları (ETF’ler) Jim Cramer’in hisse senedi tavsiyeleri lehine ya da aleyhine işlem görecek. Cramer, CNBC’nin ‘Mad Money’ programının ünlü sunucusu. Fonlar onun hisse senedi tavsiyelerini açığa satabilir ya da aleyhinde tavsiyede bulunduğu işletmeleri satın alabilir. Jim Cramer, vasat altı kripto para yatırım tavsiyeleriyle ün kazandığı için adına iki yeni ETF var. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ekim 2022’de her iki fon için de ön izahnameyi aldı.

ETF’lerin arkasındaki danışmanlık şirketi Tuttle Capital Management’tır. Tuttle Capital Management LLC’nin CEO’su ve CIO’su Matthew Tuttle şunları söyledi;

“Onu sevin ya da nefret edin, Jim Cramer kutuplaştırıcı bir figür. Tartışmanın her iki tarafındaki yatırımcılara görüşlerini ifade etmeleri için bir yol sunmak ve geleneksel portföylere çeşitlilik sağlayabilecek ürünler yaratmak istiyoruz.”

Kriptoda Ters İndikatör

Bu ters indikatör tanımı birçok uzman hatta Michael Saylor dahil birçok milyarder için kullanıldı. Ülkemizde de birçok kripto fenomeni için kullanılıyor. Bazı yatırımcılar ciddi biçimde başarısızlığıyla nam salan isimlerin tavsiyelerinin tersi yönde işlemler açarak para kazanıyor. İlginç ancak şaka, alay olarak başlayan bu hareketler yatırım stratejilerinde yerini almaya başladı. Jim Cramer ETF’leri ise bunun çok daha ilerisinde bir adım oldu.

2021’de Cramer, Coinbase için uzun vadede ciddi yükseliş beklediğini söylerken sonrasında SEC soruşturması gelince 180 derece döndü. Geçen yıl Cramer, Meta’ya yaptığı alım çağrısı için izleyicilerinden özür diledi. Canlı yayında, “Burada bir hata yaptım. Yanlış yaptım. Meta’nın önetim ekibine güvendim. Bu akıllıca değildi. Buradaki kibir olağanüstü ve özür dilerim” dedi. Eski hedge fon yöneticisi, birkaç gün içinde Bitcoin meraklısından kripto para düşmanına dönüşerek herkesi çılgına çevirdi.

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