Bitcoin fiyatındaki durgunluk yakında ABD enflasyon verisiyle birlikte ortadan kalkabilir. Kral kripto uzun süredir dar aralığa sıkışıp kaldı. BTC’nin 28.800 ile 32.000 dolar arasında gidip gelmesi de altcoin yatırımcılarının önemli kayıplar yaşamasına neden oldu. Ancak şimdi BTC tekrar 29.700 doları aştığı için tavan çizgisini test edilebilir görünüyor. Peki Solana ne olacak?

Solana (SOL)

Solana‘nın (SOL) değeri, 14 Temmuz’da 32,13 dolar ile yılın zirvesine ulaşmasının ardından istikrarlı bir şekilde azaldı. Bu düşüş 27 dolar direncini sağlamlaştırdı. Yazı hazırlandığı sırada günlükte %6 artışla 24 doları aşan fiyat geçen ay Ripple desteğiyle yükselmişti. Haftalık ve günlük zaman dilimlerinin sunduğu çelişkili perspektifler, gelecekteki trendin yönünü belirlemeyi zorlaştırıyor. Şimdiye kadar haftalık trend yükseliş günlük grafik okumalarıysa düşüş eğiliminde.

Öte yandan tüm tahminlere rağmen altcoinlerde yönü çizecek olan şey Bitcoin’in fiyat hareketidir. İstisna olarak pozitif ayrışacak altcoinler görecek olsak da BTC yükselmeden bu ay altcoinlerde büyük kazançlar zor görünüyor.

SOL’un haftalık zaman dilimi fiyat hareketinden elde edilen görünüm, Temmuz başında önemli bir kırılmaya işaret ediyor. O sırada SOL 600 günden uzun süredir aktif olan bir direnç çizgisini temizledi. Bu tür kırılmalar genellikle önceki trendin sona erdiğini ve yeni bir yükseliş trendinin başladığını gösterir.

Birçok kripto para 600-800 günlük trend çizgilerini aştığı için bu piyasa geneline dair umutları artırıyor.

SOL Coin Alınır Mı?

Solana ağından gelen olumlu bir performansa rağmen fiyat üç hafta üst üste düşüş gördü. Şimdiyse yukarıda belirtildiği gibi sağlam bir 27 dolar direnci var. Haftalık zaman dilimindeki teknik analiz yükseliş görünümüne işaret etse de günlük trend düşüş eğilimi gösteriyor. Bu da gelecekteki trendin yönü konusunda belirsizlik yaratıyor.

Bu düşüş eğilimine katkıda bulunan birincil faktör direnç bölgesi altındaki kapanışlarla yaşanan sapmadır. Böyle bir sapma tipik olarak düşüş olarak görülür ve genellikle kayda değer bir fiyat düşüşünden önce gelir. Önceki kırılmanın gayrimeşru olduğunu gösterir.

Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde, piyasa analistleri uzun vadeli yükselen destek hattının 16 dolarda düşüşü durdurmasını bekliyor. Ancak 27 dolar üstü kapanışlar düşüş senaryosunun rafa kalmasını sağlayacak. Bu durumda 47 dolarlık uzun vadeli direnç uzun sürenin ardından test edilebilir.