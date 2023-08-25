Kripto para piyasalarında binlerce altcoin var ancak bunların önemli bölümü ayı piyasalarında yerle bir oldu. Fayda üretimi anlamında yeterince iyi olmayan altcoinler kısa vadeli spekülatif kazançların ötesine geçemiyor. Diğer taraftan Ethereum gibi “internetin bilgisayarı” olma benzeri iddialı hedeflere sahip olan ve bu hedeflere koşanlar var.

En İyi Altcoin Hangisi?

Ethereum (ETH) sadece piyasa değeri bakımından en büyük altcoin değil. Aynı zamanda fayda üretimi ve yatırımcı ilgisi anlamında da en iyisi. Çoğu popüler akıllı sözleşme Ethereum ağında faaliyet gösteriyor ve en büyük ekosisteme sahip akıllı sözleşme platformu burası.

Chainalysis raporu, Ethereum (ETH) cüzdanlarının sayısının Temmuz 2023 itibariyle kripto katılımcılarının çoğunluğunu oluşturduğunu söylüyor. Bitcoin (BTC) cüzdanlarının sayısı 50 milyona çıkarken, ETH bakiyesi tutan adresler 79 milyona yükseldi. Üstelik bu artış NFT ve DeFi alanındaki ilginin zayıfladığı ayı piyasalarında yaşanıyor. Ethereum ağındaki aktifliğin de artmaya devam edeceğini gösteren bu veri oldukça önemli. Ağda ne kadar fazla işlem olursa o kadar yakım olacak ve ETH negatif enflasyonu o kadar büyüyecek.

Bitcoin varlık arzının %50’sini elinde tutan 4.500 cüzdan ile en düşük volatilite riskiyle karşı karşıya. Öte yandan ETH, arzının yarısını yalnızca 131 cüzdan oluşturduğu için en yüksek fiyat dalgalanma şansını sunuyor.

En Çok Alınan Kripto Paralar

Temmuz 2023 itibarıyla, aktif cüzdanlar USDC arzının yaklaşık beşte ikisine ve tüm ETH’nin neredeyse yarısına sahiptir. ETH ve USDC aktivitesi muhtemelen paritenin merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki yaygın kullanımıyla ilişkilidir. Yatırımcılar, merkezi olmayan finans hizmetlerinde kullanmak için genellikle ABD dolarını USDC gibi stablecoinlere dönüştürüyor.

En büyük 100 Ethereum cüzdanı tarafından alınan altcoinleri ise aşağıda görüyorsunuz. Bu yatırımcı grubu çoğunlukla piyasadaki en eski ve zengin yatırımcıları temsil ediyor.

Ethereum uzun vadeli yatırımcıların fazla tercih ettiği varlıların başında geliyor. Negatif enflasyonu, ölçeklenebilirlik konusunda atmayı planladığı adımlar ve çok zincirli dünyanın merkezi olacağı beklentisi bu motivasyonu besliyor.