Bu Altcoin İçin Tehlike Sinyalleri Geliyor! 3 Dev Şirket Borsalara Boşaltmaya Başladı!

Zincir için veri sağlayıcısı Spot On Chain, Galaxy Digital, iflas eden kripto para borsası FTX’in yeni yönetiminin ve yine iflas eden kripto kredi şirketi Celsius Network’un son 24 saat içinde kripto para borsalarına on milyonlarca dolarlık Ethereum (ETH) taşıdığını bildirdi. Altcoin kralı için güçlü bir satış baskısına işaret eden bu hareketlilik yatırımcılarını korkuttu.

Son 24 Saat İçinde 45.2 Milyon Dolarlık ETH’yi Hareket Ettirdiler

Spot On Chain’in derlediği verilere göre Galaxy Digital, Celsius Network ve FTX son 24 saat içinde 45.2 milyon dolar değerindeki 19 bin 822 adet ETH’yi Binance ve Coinbase borsalarına taşıdı.

Veriler Galaxy Digital‘in yaklaşık 2 saat önce satın alım ortalaması 2 bin 278 dolar olan 9 bin 179 adet ETH’yi (20.9 milyon dolar değerinde) Binance’e aktardığını gösteriyor. Şirketin cüzdanında bu aktarımdan sonra 22.8 milyon dolar değerinde 10 bin 38 adet ETH kaldı.

Spot On Chain, Celsius Network’ün yaklaşık 15 saat önce 0xc45… ile başlayan bir cüzdan adresine satın alım ortalaması 2 bin 273 dolar olan 7 bin 500 adet ETH’yi (17.05 milyon dolar değerinde) taşıdığını bildirdi. Veri sağlayıcısı Celsius Network’ün söz konusu ETH’leri yakında Coinbase borsasına taşımasını önörüyor. Dahası veriler cüzdan adresinden 14 Kasım’dan bu yana 94.7 milyon dolar değerinde 44 bin 769 adet ETH çıkışı olduğunu ortaya koyuyor.

Kasım 2022’de iflas etmesiyle kripto para dünyasını sarsan FTX‘in yeni yönetimi tutulan varlıkların tasfiyesine devam ediyor. Kripto para borsasının iflas sürecini yönetmesi için göreve getirilen yönetim, yaklaşık 18 saat önce satın alım ortalaması 2 bin 294 dolar olan 3 bin 143 adet ETH’yi (7.21 milyon dolar değerinde) Coinbase borsasına taşıdı. Veriler FTX’in cüzdan adresinden 24 Ekim’den bu yana 54.3 milyon dolar değerinde 28 bin 427 adet ETH çıkışı olduğunu gösteriyor.

ETH Fiyatında Son Durum

Kripto veri ve fiyat platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre ETH, son 24 saatte yüzde 3,55 yükselişle 2 bin 276 dolardan işlem görüyor. Altcoin kralı günün ilk saatlerinde 2 bin 300 doların üzerine çıksa da bu seviyenin üzerinde tutunamadı ve 2 bin 240 dolara kadar çekildi.

En büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum’un yerel varlığının işlem hacmi ise son 24 saatte yüzde 18’in üzerinde bir büyüme ile 16.19 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.