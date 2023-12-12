Cardano (ADA)

Bu Altcoin Geri Dönüyor! 5x’lik Potansiyel Hareket Başladı Mı?

Özet

  • Altcoin Cardano (ADA) güçlü bir geri dönüşe tanıklık etti.
  • Buna göre ADA kripto piyasasında kaybettiği zemini geri kazanıyor.
  • Hedefte 5x’lik bir yükseliş potansiyeli var.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Dinamik kripto ortamının ortasında, güvenlik ve ölçeklenebilirliğe yönelik akademik yaklaşımıyla bilinen Cardano (ADA), fiyatında etkileyici bir yükseliş sergiledi. ADA/USDT grafiği daha yakından incelendiğinde, varlığın önemli bir trend dönüşü potansiyeline işaret eden 0,6 dolar işaretinin üzerinde ivmeyi sürdürme kabiliyetine dikkat çekiliyor. Bu durum altcoin için 3 dolarlık yolculuğun da başladığına işaret ediyor.

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Cardano’nun Benimsenmesi ve Faaliyetlerinde Yükselen DalgaUmut Verici SinyallerSantiment’ten ADA Ekosistemine Dair Açıklama

Cardano’nun Benimsenmesi ve Faaliyetlerinde Yükselen Dalga

Cardano ağı, benimsenme ve genel faaliyetlerde kayda değer bir artış yaşadı. Son gelişmeler ADA‘nın fiyat artışına katkıda bulundu. ADA‘nın değerindeki toparlanma, yatırımcılar arasında genellikle daha geniş piyasa eğilimleri ve Cardano ekosistemindeki içsel gelişmelerle uyumlu bir yükseliş hissini yansıttı. Protokol güncellemeleri ve akıllı sözleşme yeteneklerinin artan kullanımı gibi faktörler bu yukarı yönlü gidişatı etkiliyor olabilir.

İşlem hacminin incelenmesi, yatırımcı ilgisinin ve alım satım faaliyetinin arttığına işaret eden önemli bir artış ortaya koydu. Hacim artışları genellikle önemli fiyat hareketlerinden önce geliyor ve bir konsolidasyon veya devam formasyonunun potansiyel oluşumunu gösteriyor.

Buna ek olarak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) yoğun alım baskısının göstergesi olan seviyelere ulaşmış durumda. Böyle bir durumda yatırımcılara potansiyel bir geri çekilmenin habercisi olabilecek her türlü sapma belirtisini izlemeleri tavsiye ediliyor.

Umut Verici Sinyaller

Hareketli ortalamalar (MA’lar) piyasa trendlerini anlamada çok önemli bir rol oynuyor. Ayrıca daha net trend tanımlaması için fiyat verilerini yumuşatıyor. Cardano’nun yeniden yükselişi, onu stratejik olarak önemli MA’ların üzerinde konumlandırdı. Diğer taraftfan bir fiyat düzeltmesi durumunda potansiyel destek seviyeleri olarak hizmet etti.

ADA’nın son dönemdeki yükseliş eğilimi umut verici işaretler sunsa da temkinli bir yaklaşım tavsiye edilmekte. Yatırımcılar, hem teknik göstergeleri hem de Cardano ekosistemindeki temel gelişmeleri içeren kapsamlı bir analizi göz önünde bulundurmalı. Diğer taraftan önemli bir seviyenin aşılmış olması farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bu yorumlardan bir tanesi de kripto analiz şirketi Santiment’e ait.

Santiment’ten ADA Ekosistemine Dair Açıklama

Santiment, Cardano (ADA) ekosisteminde kayda değer bir olay yaşandığını ve 17 Kasım’da küçük cüzdanlarda ani bir düşüş olduğunu belirtti. Buna göre bu cüzdanların yüzde 98,1’inin 1-10 ADA arasında tuttuğunu bildirdi. Bu büyüklük kategorisindeki adreslerde böyle bir azalma genellikle bir kapitülasyon işareti olarak yorumlanıyor ve fiyatta potansiyel bir dönüm noktası olduğunu gösteriyor.

Bu olaydan bu yana, ADA fiyatı yüzde 65 oranında artarak önemli bir yükseliş yaşadı. Bu gözlem, daha küçük cüzdanlardaki azalmanın, Cardano kripto para biriminde daha sonra olumlu fiyat hareketi ile piyasa duyarlılığının değiştiği bir noktaya işaret etmiş olabileceği anlamına geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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