Popüler memecoin Dogecoin‘in (DOGE) fiyatı 12 Eylül’de son üç haftadır devam eden rahatlama rallisinin sona ermesine neden olan önemli destek trend çizgisinin altında sert bir kırılma yaptı. Tipik olarak böyle bir kırılma, daha güçlü bir düşüş trendine işaret ediyor olsa da Bitcoin‘in (BTC) fiyatının 25 bin dolar seviyesinden sıçramasının piyasa genelinde neden olduğu toparlanma hissi, memecoin’in düşüşünü hafifleterek fiyatın yatay hareket etmeye başlamasını sağladı. Şu anda fiyat grafiğindeki mumların kısa gövdeli oldukları görülüyor ve bu durum trader’lar arasında belirsizlik ve kararsızlığın hakim olduğunu gösteriyor.

Düşüş Trendi Fiyato 0,06 Doların Altına İtebilir

Piyasadaki yükseliş hissiyatından faydalanan Dogecoin’in fiyatı, yalnızca altı gün içinde psikolojik açıdan önemli bir seviye olan 0,06 dolardan yüzde 5,3 oranında yükseldi ve şu anda 0,0621 dolar civarında yerleşmiş durumda. Bu rallinin 10 Eylül’deki çöküş mumunun belirlediği sınırlar içinde kaldığı göze çarpan önemli bir detay. Bu durum mumun en yüksek seviyesi olan 0,063 doları güçlü bir direnç noktası haline getirirken, 0,053 dolardaki dip seviyeyi de güçlü bir desteğe dönüştürmüş durumda.

Yükseliş momentumunun devam etmesi halinde DOGE‘nin fiyatının yaklaşık yüzde 4 oranında yükselmesi ve düşen direnç trend çizgisiyle karşılaşması sürpriz olmayacak. Memecoin’in fiyatı son bir ayda bu geçmişte destek şimdi direnç olan bu trend çizgisinden üç kez sıçradı. Tam tersi yönde yinelenen model için bu düşen direnç trend çizgisi, trader’ların yukarı yönlü toparlanma sırasında satış yapabileceklerine işaret ediyor.

Yatırımcıların bu direnç trend çizgisi civarında önemli bir satış baskısıyla karşılaşması, daha belirgin bir düşüş trendinin oluşmasına zemin hazırlayabilir ve potansiyel olarak yüzde 11’lik düşüşle memecoin‘in fiyatı 0,056 dolara düşebilir.

DOGE’nin Fiyatı 0,077 Dolara Yükselebilir mi?

Dogecoin’de yükseliş bekleyenler için en stratejik hamle, söz konusu direnç trend çizgisinin ötesinde ikna edici bir kırılma için beklemek olacak. Böyle bir kırılmada direnç trend çizgisi potansiyel destek olarak yeniden test edilecek ve 0,077 dolar potaya girerek yaklaşık yüzde 18’lik yukarı yönlü hareketin önünü açılmış olacak.

Tüm bunlarla birlikte memecoin’in günlük zaman dilimi fiyat grafiğindeki Bollinger Bandı (BB) göstergesinin hem üst hem de alt sınırlarının bir denge içinde hareket ettiği görülüyor. Bu, Dogecoin piyasasındaki belirsizliğin açık bir göstergesi. Dahası aynı zaman dilimindeki Vortex Göstergesi‘nin VI+ (mavi) ve VI- (turuncu) eğimlerin aşağı yönlü bir görüntü veriyor oluşu, satıcıların Dogecoin’in fiyatı üzerinde baskın olduklarına işaret ediyor.