Ethereum (ETH)

Bu Altcoin’de 530 Günlük Esaret Son Buldu! Uzmana Göre Chainlink Gibi Bir Ralli Yapacak!

Özet

  • Kripto analisti Bluntz, altcoin kralı Ethereum'un güçlü bir mum kapanışı yaptığını söyledi.
  • Analist Ethereum'un güçlü bir çıkış yaparak çok aylık konsolidasyon bölgesinin üzerine çıktığına dikkat çekti.
  • Analiste göre, Ethereum'un bu hareketi özellikle Chainlink'in performansına benzer şekilde yükselebileceğini işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

2018’deki ayı piyasası sırasında Bitcoin‘in (BTC) hangi fiyat seviyesinden dibe vuracağını öncesinden öngörmesiyle nam salan kripto para analisti Bluntz, Ethereum’un (ETH) merkez sahneye çıkmak üzere olduğunu ileri sürdü.

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“Ethereum, Chainlink’in Yaptığı Gibi Yükselebilir”570 Günlük Bekleyişin Ardından En Güçlü Haftalık Mum Kapanışını Yaptı

“Ethereum, Chainlink’in Yaptığı Gibi Yükselebilir”

Anonim kripto para analisti Bluntz, kişisel X’teki (eski adıyla Twitter) hesabından en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum’un ETH’sinin geçen hafta ilk kez çok aylık konsolidasyon bölgesinin üzerinde mum kapanışı yaptığına dikkat çekti. Analiste göre, Ethereum‘un güçlü haftalık mum kapanışı, Chainlink‘in (LINK) Ekim ayında konsolidasyon aralığından çıktıktan sonra yaptığı büyük ralli sırasındaki fiyat hareketlerini anımsatıyor:

ETH nihayet 530 günün üzerinde için hareket ettiği konsolidasyon aralığından güçlü bir çıkış yaparak önemli bir haftalık mum kapanışı yaptı. Bu kırılmanın LINK ve benzer yapıya sahip diğer altcoin’ler gibi önemli ölçüde yükselmeye başlaması için çok önemli bir ana karşılık geldiğini düşünüyorum.

Kripto para analisti ayrıca Ethereum’un Chainlink ve Solana (SOL) karşısında güç belirtileri göstermeye başladığının altını çizerek “LINK ve SOL gibi canavarca yükselen altcoin’lerdeki gibi birçok işlem çiftinde nihayet ETH’ye karşı düşüş trendin görünmeye başladı. Bence ETH’nin nihayet önü açılıyor.” dedi.

570 Günlük Bekleyişin Ardından En Güçlü Haftalık Mum Kapanışını Yaptı

Bluntz, ETH’de güçlü bir yükseliş bekleyen tek analist değil. Anonim kripto para analisti Inmortal da altcoin kralında geçen hafta bir yıldan uzun bir sürenin ardından en güçlü haftalık mum kapanışı yaptığının altını çizerek yükseliş beklentisini paylaşmıştı. Analist yaptığı ETH yorumunda şunları söylemişti:

ETH, 2022 Mayıs’ından bu yana, yani 570 günlük süreden bu yana en güçlü haftalık kapanışını yaptı. Bu yeni bir makro tepe noktasına karşılık geliyor ve yeni bir yıllık zirve. Her gün görülemeyecek türden bir şey.

Inmortal bundan önce ise ETH’deki son kırılmanın yeni kırılmalarla devam edeceği öngörüsünde bulunmuştu. Güncel verilerle dev altcoin, son 24 saatte yüzde 1,43’lük geri çekilmeyle 2 bin 200 doların hemen üzerinde, 2 bin 210 dolardan işlem görüyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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