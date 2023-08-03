BRICS ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika çok önemli bir zirve için hazırlanıyor. Uzmanlar BRICS zirvesinden radikal bir karar çıkacağını düşünüyor. Raporlar ise 22’den fazla ülkenin etkili ittifaka katılmak için resmi olarak ilgi gösterdiğini ve ittifakın büyümesiyle bir duyurunun çok yakında geleceğini gösteriyor.

Küresel Bir Değişim

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa bu dönüşümde önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Güney Afrika Büyükelçisi Anil Sooklal’ın Johannesburg’da verdiği bir brifing sırasında yaptığı açıklama beklentileri arttırdı. Sooklal’a göre önümüzdeki zirve sadece BRICS’in genişlemesine ilişkin bir duyuruyu içermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel düzende bir değişimin de önünü açabilir.

BRICS bloğu bu yıl güçlü bir büyüme yaşadı ve yaklaşan zirve potansiyel olarak ekonomik ittifakın kısa ve uzun vadedeki yörüngesini belirleyebilir. Zirve yaklaşırken Büyükelçi Sooklal, etkinlikten önemli bir jeopolitik değişim çıkma olasılığının altını çizdi.

BRICS bloğunun gücünü ve etkisini detaylandıran Büyükelçi bloğu güçlü bir küresel güç olarak nitelendirdi.

“Bu değişim gönüllü olarak yaşadığımız bir süreç değil. BRICS, zirveden başlayarak küresel jeopolitik mimaride göreceğiniz tektonik değişim için bir öncü olacaktır.”

Zihinlerin Buluşması

70’in üzerinde ülkenin davet edildiği zirve görüşmeleri, son zamanlarda güney ülkelerinin bir araya geldiği en kapsamlı toplantılardan biri olma özelliğini taşıyor. Bu görüşmelerin mevcut küresel güçlükleri ele alması bekleniyor.

Son raporlar blok içinde genişlemenin hızına ilişkin farklı görüşler olduğunu ortaya koyarken, yaklaşan zirvenin üyelik kriterlerine açıklık getirmesi bekleniyor. Brezilya ve Hindistan’ın çekincelerine rağmen Çin, genişlemeyi güçlü bir şekilde savunmaya devam ediyor. Zirve yaklaşırken dünya, BRICS ülkelerinin küresel jeopolitiği yönlendireceği yeni yönü görmeyi bekliyor.

Karar İle Bitcoin Yükselişi Bekleniyor

Beklentiler ittifak içindeki ülkelerin rezerv para birimi olan Amerikan doları yerine kendi para birimleri ile uluslararası ticareti benimsemeleri yönünde. Bu konuda atılacak olan kararla Amerikan doları ünlü yatırımcı Robert Kiyosaki’nin de belirttiği gibi enflasyon karşısında ezilebilir ve bu durum altın, gümüş ve Bitcoin gibi emtiaların değer kazanmasına neden olabilir.

2 Ağustos 2023 tarihinde bir podcast etkinliğine katılan Kiyosaki, BRICS zirvesinden çıkacak olan radikal bir karar ile Bitcoin fiyatının 2024 yılında 120.000 dolara yükselebileceğini vurguladı.