  • CoinTürk
  •   Böyle Fırsat 40 Yılda Bir Gelir! Tarih de Veren Kripto Para Gurusu Bu Altcoin’in Yüzde 870 Patlamasını Bekliyor!

Böyle Fırsat 40 Yılda Bir Gelir! Tarih de Veren Kripto Para Gurusu Bu Altcoin’in Yüzde 870 Patlamasını Bekliyor!

Özet

  • InvestAnswers'ın sunucusuna göre Ethereum'un Cancun güncellemesi sonrası 9 bin 700 dolara yükseleceği görüşü SOL'a yarayacak.
  • Analiste göre SOL, Ethereum'un Cancun güncellemesinin etkisiyle en az 250 dolara çıkabilir.
  • Analist, Solana'nın verdiği fiyata 2024'ün sonu, 2025'in başında ulaşmasını bekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:30
22 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

InvestAnswers’ın sunucusu ve anonim kripto para analisti, Ethereum (ETH) için ortaya konulan 9 bin 700 dolarlık fiyat hedefinden hareketle altcoin kralı Solana‘nın (SOL) tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşarak önemli bir büyüme yapacağı öngörüsünde bulundu. İşte analistin hem Solana hem Bitcoin (BTC) için paylaştığı fiyat öngörüsü.

Analiste Göre Ethereum’un Büyük Çıkışı Solana’yı Uçuracak

InvestAnswers adlı kripto para odaklı YouTube kanalının sunucusu ve anonim kripto para analisti, Solana‘nın fiyatının 250 dolara kadar yükselebileceğine ve mevcut değeri olan 25,75 dolardan en az yüzde 870 oranında yükseleceğine inanıyor.

Analiste göre, Solana’daki fiyat artışı muhtemelen önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum’un ölçeklenebilirliğini artırması beklenen Cancun güncellemesiyle tetiklenecek. Analist, bir kripto-finansal hizmetler şirketi olan Blofin’in ETH için paylaştığı fiyat öngörüsüne atıfta bulundu. Blofin’e göre Ethereum’un Cancun güncellemesi ETH fiyatının 9 bin 700 dolara itecek. Analist, altcoin kralı için böylesine iyimser bir senaryonun Solana fiyatını da etkielemesini ve en az 250 dolara iteceğini söyledi.

Analist, Solana’nın fiyatının bu dönemde Ethereum’unkinden daha hızlı artmasını beklediğini de ekledi. Bununla birlikte, ETH için Blofin’in öngördüğü 9 bin 700 dolarlık fiyatın kısa vadede gerçekleşmesi beklenmiyor. Analiste göre bunun 2024’ün ilk çeyreğinden ziyade 2025’in başında gerçekleşmesi daha muhtemel. Bu da SOL’daki büyük çıkışın da 2024’ün sonu, 2025’in başından önce olmasını beklemediğini gösteriyor.

Bitcoin’in 2024’ün Başına Kadar Yüzde 40 Yükseleceği Beklentisini Yineledi

Analist Solana ve Ethereum için iyimser öngörüler sunup, bu yöndeki senaryoları desteklemesinin ardından odak noktasını Bitcoin‘e kaydırdı. Analist en büyük kripto paranın 2024’ün başına kadar mevcut seviyelerinden yüzde 40’ın üzerinde artış yükseleceğine dair önceki tahminini yineledi. Analist, birkaç ay önce Bitcoin için 42 bin dolar hedefine Ocak ve Nisan 2024 arasında ulaşılabileceğini belirtmişti.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
En Sonunda Yüzde 100’e Çıktı! Önde Gelen Altcoin’de Büyük İlerleme!
En Sonunda Yüzde 100’e Çıktı! Önde Gelen Altcoin’de Büyük İlerleme!
Şaka Değil 40 Dolar Ufukta! Dev Altcoinde Heyecan Verici Hedefe Kilitlendiler!
Şaka Değil 40 Dolar Ufukta! Dev Altcoinde Heyecan Verici Hedefe Kilitlendiler!
Fiyatı Yükseltebilir! Solana (SOL) Son Hamlesini Yaptı!
Fiyatı Yükseltebilir! Solana (SOL) Son Hamlesini Yaptı!
8 Dolarla Dibe Vurmuştu! Şimdi 100 Dolara Yürüyor! Bu Altcoin İçin “Yakın Takibe Alın” Tavsiyesi Geldi!
8 Dolarla Dibe Vurmuştu! Şimdi 100 Dolara Yürüyor! Bu Altcoin İçin “Yakın Takibe Alın” Tavsiyesi Geldi!
Yüzde 80 Arttı! SOL Coin İçin Boğa Başlıyor Mu? Solana NFT’leri Alınır Mı?
Yüzde 80 Arttı! SOL Coin İçin Boğa Başlıyor Mu? Solana NFT’leri Alınır Mı?
XRP Sonrası Bütün Gözler Bu Altcoinde: Yeniden 100 Kat Yükseliş mi Geliyor?
XRP Sonrası Bütün Gözler Bu Altcoinde: Yeniden 100 Kat Yükseliş mi Geliyor?
Kaç Dolar Olacaklar? TOMO, COMP ve SOL Coin Yorumları!
Kaç Dolar Olacaklar? TOMO, COMP ve SOL Coin Yorumları!
1 Koyan 47 Alabilir! Makro Gurusu Dev Altcoin İçin Bir Konuştu Pir Konuştu! Rüya Senaryosu!
1 Koyan 47 Alabilir! Makro Gurusu Dev Altcoin İçin Bir Konuştu Pir Konuştu! Rüya Senaryosu!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023