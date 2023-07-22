InvestAnswers’ın sunucusu ve anonim kripto para analisti, Ethereum (ETH) için ortaya konulan 9 bin 700 dolarlık fiyat hedefinden hareketle altcoin kralı Solana‘nın (SOL) tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşarak önemli bir büyüme yapacağı öngörüsünde bulundu. İşte analistin hem Solana hem Bitcoin (BTC) için paylaştığı fiyat öngörüsü.

Analiste Göre Ethereum’un Büyük Çıkışı Solana’yı Uçuracak

InvestAnswers adlı kripto para odaklı YouTube kanalının sunucusu ve anonim kripto para analisti, Solana‘nın fiyatının 250 dolara kadar yükselebileceğine ve mevcut değeri olan 25,75 dolardan en az yüzde 870 oranında yükseleceğine inanıyor.

Analiste göre, Solana’daki fiyat artışı muhtemelen önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum’un ölçeklenebilirliğini artırması beklenen Cancun güncellemesiyle tetiklenecek. Analist, bir kripto-finansal hizmetler şirketi olan Blofin’in ETH için paylaştığı fiyat öngörüsüne atıfta bulundu. Blofin’e göre Ethereum’un Cancun güncellemesi ETH fiyatının 9 bin 700 dolara itecek. Analist, altcoin kralı için böylesine iyimser bir senaryonun Solana fiyatını da etkielemesini ve en az 250 dolara iteceğini söyledi.

Analist, Solana’nın fiyatının bu dönemde Ethereum’unkinden daha hızlı artmasını beklediğini de ekledi. Bununla birlikte, ETH için Blofin’in öngördüğü 9 bin 700 dolarlık fiyatın kısa vadede gerçekleşmesi beklenmiyor. Analiste göre bunun 2024’ün ilk çeyreğinden ziyade 2025’in başında gerçekleşmesi daha muhtemel. Bu da SOL’daki büyük çıkışın da 2024’ün sonu, 2025’in başından önce olmasını beklemediğini gösteriyor.

Bitcoin’in 2024’ün Başına Kadar Yüzde 40 Yükseleceği Beklentisini Yineledi

Analist Solana ve Ethereum için iyimser öngörüler sunup, bu yöndeki senaryoları desteklemesinin ardından odak noktasını Bitcoin‘e kaydırdı. Analist en büyük kripto paranın 2024’ün başına kadar mevcut seviyelerinden yüzde 40’ın üzerinde artış yükseleceğine dair önceki tahminini yineledi. Analist, birkaç ay önce Bitcoin için 42 bin dolar hedefine Ocak ve Nisan 2024 arasında ulaşılabileceğini belirtmişti.