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Ethereum (ETH), 5 Mayıs’ta ciddi bir para girişi görerek gün içinde yüzde 6’nın üzerinde yükseldi. Piyasa gözlemcileri, birçok yatırımcının viral memecoin Pepe‘den (PEPE) aldıkları karları ETH’ye yatırdıkları ve bunun fiyatı yükselttiği üzerinde duruyor. Buna ek olarak, teknik açıdan bakıldığında en büyük altcoin’in son rallisi için ek bir onay sunan simetrik üçgen formasyonunun direnç trend çizgisini aştığı görülüyor. Peki ETH için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Ethereum Fiyat Analizi

Son düzeltme sırasında bir kez daha bin 800 dolar desteğini test eden Ethereum fiyatı, bu yeniden testin ardından yatay fiyat hareketine başladı ve bu yatay hareketle simetrik üçgen formasyonu adı verilen ünlü bir grafik formasyonu ortaya çıktı. Bu formasyon oluşumu geçici bir akümülasyon aşamasının başlamasını sağlarken, fiyatın trend çizgilerinden herhangi birisini kırıp geçtiğinde bir yön rallisinin başlamasını tetikler.

ETH fiyatındaki son yükselişle birlikte alıcılar formasyonun düşen trend çizgisini ve yaklaşık bin 946 dolardaki genel direnci aşarak yükseliş trendinin yeniden başlaması için önemli bir hareket yapmış oldular. CoinMarketCap’in sunduğu fiyat verileri altcoin’in bu yazının hazırlandığı sırada kırdığı genel direnci bir destek olarak yeniden test ettiğini gösteriyor.

Günlük fiyat grafiğinde ETH‘nin bin 946 doların üzerinde kalmayı başarması yükselişin devam etmesi ve fiyatın yüzde 10’un üzerinde yükselerek 2 bin 140 dolara kadar çıkmasıyla sonuçlanabilecekken, mum kapanışının 946 doların altında olması yükselişin senaryosunu geçersiz kılacak.

ETH İçin Teknik Göstergeler Ne Diyor?

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması‘nı (MACD) gösteren mavi çizgi ve turuncu sinyal çizgisi arasındaki yükseliş geçişi, fiyat için yaklaşan toparlanmanın işaretini sunuyor. MACD’ye ek olarak Ethereum’un Bollinger Bandı‘nın orta çizgisinin üzerine çıkmış olması en büyük altcoin’deki trend kontrolünün alıcılarda olduğunu ortaya koyarak yükselişe işaret ediyor.