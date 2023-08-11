Varlık yönetimi şirketi Bitwise, Bitcoin vadeli işlem borsa yatırım fonunu (ETF) Bitcoin ve Ethereum temelli eşit ağırlıklı vadeli işlem ETF’sine dönüştürmek için revize edilmiş başvuru dilekçesini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) sundu. Bu, kripto para odaklı yatırım şirketi Valkyrie‘nin Bitcoin Strategy ETF’sini Ethereum odaklı ETF başvurusu akının ortasında Bitcoin & Ethereum Strategy ETF’si olarak revize etmesiyle benzer bir hamle.

Bitwise, Bitcoin ve Ethereum Strategy ETF’sinde Revize Yaptı

ABD’li federal düzenleyici kurum SEC‘e 10 Ağustos’ta sunulan başvuru dilekçesine göre Bitwise, Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF’sini Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF’si olarak revize etti. BITF olan ETF’nin kısaltması BTOP olarak değiştirildi.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, revizenin yürürlüğe giriş tarihinin 9 Ekim olacağını kaydetti. Bu hamle, Valkyrie’nin birkaç gün önce Bitcoin Strategy ETF’sini Bitcoin and Ethereum Strategy ETF’si olarak revize etmesiyle benzer bir hamleye karşılık geliyor.

SEC, Bir Ethereum Vadeli İşlem ETF’sine Her An Yeşil Işık Yakabilir

Seyffart, ETF’deki revize sonrası yaptığı değerlendirmede “Yeni bir aşamadayız. Volatility Shares’in başlayan Ethereum vadeli işlem ETF’si başvurusu akının ilk sırasında yer almasından bu yana 13 gün geçti. SEC, 2021’de yapılan ETF başvuruları için birkaç gün sonra başvuru sahipleri geri başvurularını geri çekmeye zorlamıştı. Zaman geçtikçe bu yönde bir ETF’nin piyasaya sürülme ihtimali artıyor.” dedi. Bir başka Bloomberg ETF analisti olan Eric Balchunas ise SEC’in bundan önce Ethereum vadeli işlem ETF’si başvurularının gelmesini takip eden 5-6 gün içinde başvuru sahiplerinden başvurularını geri çekmelerini talep ettiğini ekledi.

Şu anda herhangi bir geri çekme talebi olmadan 13’ncü güne gelindiğinin altını çizen Bloomberg analistlerine göre, ABD’li federal düzenleyici kurum, Ethereum temelli bir vadeli işlem ETF’sine yeşil ışık yakmak üzere gibi görünüyor. Analistler böyle bir ETF‘nin Ekim ayının ortasında piyasaya sürülebileceği üzerinde duruyorlar.